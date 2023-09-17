Новосибирские хулиганы ночью обстреляли припаркованные автомобили и окна домов — видео пальбы на парковке

В ночь на 17 сентября в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов как минимум на двух улицах: на Барьерной и Ветлужской. В паблике «На ОбьГЭСе» сегодня выложены два поста от собственников. К одному из них приложено видео, на кадрах двое мужчин гуляют по придомовой территории, один из них стреляет из пистолета (вероятно, травматического) в окна.

