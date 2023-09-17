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Новосибирские хулиганы ночью обстреляли припаркованные автомобили и окна домов — видео пальбы на парковке

Личности стрелков устанавливают полицейские

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О мотивах вандалов остается только догадываться

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В ночь на 17 сентября в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов как минимум на двух улицах: на Барьерной и Ветлужской. В паблике «На ОбьГЭСе» сегодня выложены два поста от собственников. К одному из них приложено видео, на кадрах двое мужчин гуляют по придомовой территории, один из них стреляет из пистолета (вероятно, травматического) в окна.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Стреляющий натянул капюшон

Видео: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» / «ВКонтакте»

— Разыскиваются «стрелки», которые выстрелили в окно по адресу ул. Ветлужская 24, — пишет в описании к видео автор. — Заявление в полицию написано, видео приобщено к делу!

В другом посте выложена фотография простреленного стекла.


В ночь с 16 на 17 сентября по адресу ул. Барьерная 19 были выбиты и расстреляны окна на автомобилях. Заявление в полицию будет написано, — сообщил другой житель ОбьГЭСа.

Новосибирская полиция проводит проверку.

— Собственники расстрелянных на парковке автомобилей обратились в полицию, заявлений от собственников расстрелянных окнах в квартирах на данный момент не поступало. Тем не менее полицией оба факта зарегистрированы, полиция разбирается и проводит проверку и устанавливает личности подозреваемых в противоправной деятельности, — сообщила НГС начальник пресс-службы ГУ МВД НСО Юлия Хабибуллина. — Добавлю также, что из медицинских учреждений Новосибирска информации о пострадавших в результате огнестрельных ранений сегодня ночью не поступало.

16 сентября в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о массовой драке со стрельбой на Затулинке.

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