«Дубасили всех, кого встречали»: полиция начала проверку после сообщений о массовой драке со стрельбой на Затулинке

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о массовой драке со стрельбой на Затулинке. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «АСТ-54».
— В полицию поступило несколько заявок по данному инциденту. На место выезжала оперативная группа, но никого обнаружено не было. Заявлений в полицию не поступало, сообщений из медицинских учреждений также не поступало. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.
В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября у многоэтажного дома на Виктора Уса. По словам автора поста, одному из участников конфликта в лицо распылили перцовый баллончик, тогда молодой человек позвал знакомых, после этого началась драка со стрельбой с компанией обидчиков.
— Пацаны ходили с огнестрельным оружием и палками дубасили всех, кого встречали. Один парень прятался на балконе второго этажа, его там поймали и скинули, или он сам спрыгнул. Пацана погнали до водоема и там на тропинке догнали и избили. С оружием бегали с обеих сторон конфликта, — говорится в сообщении.
Ранее в Новосибирске задержали подозреваемого в стрельбе на улице Депутатская. Инцидент произошел 11 сентября и попал на видео.