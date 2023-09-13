Полиция нашла мужчину, который палил из оружия в тихом центре Новосибирска — на месте нашли три гильзы

В Новосибирске задержали подозреваемого в стрельбе на улице Депутатская. Инцидент произошел 11 сентября и попал на видео. В ролике мужчина сначала ссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках, а затем достал оружие и открыл стрельбу в воздух. Предполагалось, что он использовал автомат
В отдел полиции «Железнодорожный» поступило заявление от 39-летнего жителя Октябрьского района, который стал очевидцем ссоры.
— Очевидец решил заступиться за девушку, в результате возникла конфликтная ситуация, в ходе которой гражданин достал из транспортного средства оружие и выстрелил из него. Потерпевший в этот момент сел в свое транспортное средство и уехал, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По адресу прибыли сотрудники полиции. С места они изъяли три гильзы. Полицейские задержали ранее не судимого 37-летнего жителя Железнодорожного района. У него изъяли охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие — его направили на экспертизу.
В МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.
В Новосибирске жительница улицы Твардовского в Первомайском районе заявила, что неизвестный ей мужчина устроил стрельбу сначала во дворе, а затем в соседнем доме.