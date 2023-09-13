Полиция нашла мужчину, который палил из оружия в тихом центре Новосибирска — на месте нашли три гильзы

В Новосибирске задержали подозреваемого в стрельбе на улице Депутатская. Инцидент произошел 11 сентября и попал на видео. В ролике мужчина сначала ссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках, а затем достал оружие и открыл стрельбу в воздух. Предполагалось, что он использовал автомат