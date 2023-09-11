«Стрелял куда попало». Жительница Первомайки заявила, что водитель «девятки» устроил ночью стрельбу в ее дворе

В Новосибирске жительница улицы Твардовского в Первомайском районе заявила, что неизвестный ей мужчина устроил стрельбу сначала во дворе, а затем в соседнем доме. Дебош продолжался около получаса.
— У мужчины того машина припаркована — не разбираюсь я в русских машинах, но, по-моему, «девятка». Он сначала из машины брал пульки, стрелял по контейнеру, там, где у нас фруктами торгуют. Только раза три оттуда брал пульки, потом он ушел, — объяснила собеседница НГС, попросившая об анонимности.
Через некоторое время женщина, по ее словам, вышла на балкон и вновь увидела мужчину с оружием. На этот раз он поднялся в дом
— Стрелял куда попало. Там люди мимо шли, машины ездили… Мусорный бак там еще стоит, вот он в него стрелял. Повернулся потом и начал в «Ярче» стрелять. Хлопки были слышны, правда, не знаю, из чего стрелял, — добавила жительница.
Она сообщила также, что связалась с полицией, в МВД подтвердили, что обращение было.
— Поступала информация в отдел полиции «Первомайский», на место выезжал экипаж ППС. Сообщений и заявлений из медицинских учреждений не поступало. Будет проводиться проверка, — сообщили редакции НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску.
На следующий день, как говорит местная жительница, мужчина с оружием не появился. Опознать стрелявшего она не смогла, так как наблюдала за ним из дома напротив.
В Новосибирской области будут судить 61-летнего мужчину, который стрелял в сторону полицейских.