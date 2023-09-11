«Стрелял куда попало». Жительница Первомайки заявила, что водитель «девятки» устроил ночью стрельбу в ее дворе

— У мужчины того машина припаркована — не разбираюсь я в русских машинах, но, по-моему, «девятка». Он сначала из машины брал пульки, стрелял по контейнеру, там, где у нас фруктами торгуют. Только раза три оттуда брал пульки, потом он ушел, — объяснила собеседница НГС, попросившая об анонимности.

