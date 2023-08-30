Угрожал соседке, стрелял по полицейским, заявил, что заминировал квартиру — теперь сибиряка накажут за дебош

— Для разбирательства полицейские прошли в подъезд дома и с целью выяснения обстоятельств правонарушения позвонили в квартиру, где проживал обвиняемый. Открыв дверь, мужчина произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов из охотничьего ружья 12-го калибра модели «ТОЗ 87–01». В ходе происшествия никто не пострадал, — пояснили следователи.

