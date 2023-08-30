Угрожал соседке, стрелял по полицейским, заявил, что заминировал квартиру — теперь сибиряка накажут за дебош

В Новосибирской области будут судить 61-летнего мужчину, который стрелял в сторону полицейских. Следователи завершили расследование и направили материалы уголовного дела в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
По сданным следствия, 28 марта жительница поселка Октябрьский Мошковского района сообщила в полицию, что сосед угрожает ей убийством. На место инцидента прибыл наряд полиции.
— Для разбирательства полицейские прошли в подъезд дома и с целью выяснения обстоятельств правонарушения позвонили в квартиру, где проживал обвиняемый. Открыв дверь, мужчина произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов из охотничьего ружья 12-го калибра модели «ТОЗ 87–01». В ходе происшествия никто не пострадал, — пояснили следователи.
Также мужчина заявил, что он заминировал квартиру. На место прибыли саперы, но взрывное устройство не было обнаружено.
Следователи возбудили уголовные дела по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Уголовное дело направили в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Новосибирске задержали подозреваемого, который устроил стрельбу на улице Нарымской. Во время инцидента пострадал молодой человек.