Сначала стрелял по прохожим, потом — по полиции: подробности опасного инцидента в новосибирском поселке

По сообщению очевидцев, он стрелял из окна дома, при этом на улице находились люди. Когда на месте появились полицейские, мужчина вышел в прихожую и выбрал новую цель.

— На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно, в состоянии опьянения гражданин приоткрыл дверь и произвел выстрел, — рассказали в полиции.