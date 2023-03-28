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Сначала стрелял по прохожим, потом — по полиции: подробности опасного инцидента в новосибирском поселке

В МВД сообщили, что нарушитель был пьян

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Полицейские уговорили мужчину сдаться

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В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой, которую открыл мужчина в поселке Октябрьский Мошковского района НСО. ЧП произошло сегодня, 28 марта, около двух часов дня.

По сообщению очевидцев, он стрелял из окна дома, при этом на улице находились люди. Когда на месте появились полицейские, мужчина вышел в прихожую и выбрал новую цель.

— На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно, в состоянии опьянения гражданин приоткрыл дверь и произвел выстрел, — рассказали в полиции.

После этого неадекватного мужчину уговорили сдаться и отдать оружие. Никто из местных жителей и полицейских не пострадал.

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчине 61 год и раньше он не привлекался к уголовной ответственности. Его оружие уже направили на экспертизу, на месте работают следователи СК и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее НГС писал о том, что девушка оказалась в больнице после конфликта со стрельбой в кафе в Советском районе. Открывший огонь мужчина был пьян.

Обновлено в 19:16. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя поселка в Мошковском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»), — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

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