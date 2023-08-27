Заступился за девушку, получил две пули: задержали новосибирца, расстрелявшего мужчину на Нарымской

Ранее сообщалось, что в мужчину стреляли неизвестные из-за того, что он заступился за свою девушку.



— У дома № 11 на Нарымской этой ночью парень получил выстрелы из травмата в глаз и живот, — сообщал автор видео в паблике «АСТ-54». — Со слов девушки пострадавшего, до них докопались неизвестные люди, и ее парень заступился за свою избранницу, вследствие чего и заработал ранения.



После происшествия стрелявший со своим спутником скрылись на автомобиле.

