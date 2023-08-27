Заступился за девушку, получил две пули: задержали новосибирца, расстрелявшего мужчину на Нарымской

Новосибирские полицейские нашли и задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета в 22-летнего мужчину из Барабинского района. Сам инцидент произошёл ночью 12 августа на улице Нарымской в Новосибирске.
— Личность подозреваемого была установлена, им оказался ранее не судимый 24-летний житель Заельцовского района. По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли зарегистрированный на него травматический пистолет с 50 патронами, — сообщили 27 августа в областном главке МВД.
Ранее сообщалось, что в мужчину стреляли неизвестные из-за того, что он заступился за свою девушку.
— У дома № 11 на Нарымской этой ночью парень получил выстрелы из травмата в глаз и живот, — сообщал автор видео в паблике «АСТ-54». — Со слов девушки пострадавшего, до них докопались неизвестные люди, и ее парень заступился за свою избранницу, вследствие чего и заработал ранения.
После происшествия стрелявший со своим спутником скрылись на автомобиле.
24 августа в Кузбассе суд вынес приговор жителю Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Рудничного районного суда Прокопьевска, сибиряк обезобразил 39-летнего мужчину, выстрелив ему в лицо из травматического пистолета.