«Лишился глаза»: новосибирец выстрелил в лицо мужчины из-за парковочного места

В Кузбассе суд вынес приговор жителю Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Рудничного районного суда Прокопьевска, сибиряк обезобразил
Инцидент произошел в Прокопьевске во дворе жилого дома. В сообщении указано, что
— Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. В результате потерпевший лишился глаза и перенес несколько пластических операций, — сообщили в суде.
В сообщении не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ обвинили мужчину. Указано, что он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд назначил сибиряку наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года и 9 месяцев.
— Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу, — сообщили в суде.
11 августа в Новосибирске произошла потасовка между двумя группами людей. В результате происшествия один из участников конфликта выстрелил в другого и скрылся.