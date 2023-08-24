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«Лишился глаза»: новосибирец выстрелил в лицо мужчины из-за парковочного места

Инцидент произошел во дворе жилого дома

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Суд назначил сибиряку наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима

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В Кузбассе суд вынес приговор жителю Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Рудничного районного суда Прокопьевска, сибиряк обезобразил 39-летнего мужчину, выстрелив ему в лицо из травматического пистолета.

Инцидент произошел в Прокопьевске во дворе жилого дома. В сообщении указано, что 39-летний новосибирец вступил в конфликт с потерпевшим из-за парковочного места для автомобиля.

— Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. В результате потерпевший лишился глаза и перенес несколько пластических операций, — сообщили в суде.

В сообщении не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ обвинили мужчину. Указано, что он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд назначил сибиряку наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года и 9 месяцев.

— Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу, — сообщили в суде.

11 августа в Новосибирске произошла потасовка между двумя группами людей. В результате происшествия один из участников конфликта выстрелил в другого и скрылся.

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