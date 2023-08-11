«Стрелявший скрылся»: новосибирцы устроили потасовку на улице Лазарева — конфликт закончился выстрелом

11 августа в Новосибирске произошла потасовка между двумя группами людей, которая закончилась выстрелом. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, один из участников конфликта выстрелил в оппонента и скрылся.
Инцидент произошел сегодня на улице Лазарева. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
— Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что в ходе конфликта между двумя группами граждан один из участников выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического пистолета, — указано в сообщении. — Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, но затем от госпитализации отказался. С места происшествия стрелявший скрылся.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают его местонахождение. Специалисты ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. В результате конфликта в отдел полиции доставили четырех человек.
Детали происшествия сообщает «КП-Новосибирск». По информации издания, группа строителей начала избивать мужчину, за которого решил вступиться прохожий. Он якобы достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, после чего на него набросились нападавшие. В потасовке сибиряк попал в одного из участников конфликта. Драка, по данным издания, якобы началась из-за парковочного места.
— У нас между домами местность отсыпана щебенкой, муж у меня там ставит машину. Тут он две недели был на даче, а когда вернулся, его парковку заняли материалами строители, которые занимаются капремонтом домов. Он их попросил всё убрать, они отказались: «Раз так надо, убирай сам». Муж с этого завелся, несколько деревянных палет сбросил оттуда и опрокинул бочку с водой, — приводит слова местной жительницы издание. После ссоры на участке завязалась драка.
Несколько дней назад в Новосибирске мужчина в автобусе устроил конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки одного из участников потасовки доставили в медучреждение.