«Головой ударил в лицо»: буйный новосибирец устроил драку в автобусе на ОбьГЭСе

В Новосибирске 9 августа в автобусе № 45 мужчина устроил конфликт, который затем перерос в драку. Об этом НГС сообщила читательница Наталья.



— Инцидент произошел в автобусе на ОбьГЭСе. Мужчина в белой футболке приставал к пассажирам, буянил и матерился. Его пытался успокоить молодой человек в синей рубашке. В итоге пассажиры попросили водителя высадить буйного мужчину. Когда мужчину начали высаживать на остановке «Городская больница № 3», он головой ударил в лицо парня в синей рубашке, — пояснила Наталья.

