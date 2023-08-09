«Головой ударил в лицо»: буйный новосибирец устроил драку в автобусе на ОбьГЭСе

В Новосибирске 9 августа в автобусе № 45 мужчина устроил конфликт, который затем перерос в драку. Об этом НГС сообщила читательница Наталья.
— Инцидент произошел в автобусе на ОбьГЭСе. Мужчина в белой футболке приставал к пассажирам, буянил и матерился. Его пытался успокоить молодой человек в синей рубашке. В итоге пассажиры попросили водителя высадить буйного мужчину. Когда мужчину начали высаживать на остановке «Городская больница № 3», он головой ударил в лицо парня в синей рубашке, — пояснила Наталья.
По ее словам, молодой человек в синей рубашке вышел следом за буйным пассажиром, уже на остановке драка продолжилась.
— Все уговаривали парня в синем не выходить на остановке, но когда он вышел, этот мужчина еще несколько раз ударил парня, от чего тот потерял сознание. Неизвестно, жив ли вообще юноша, — рассказала женщина.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации.
— На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Оба участника конфликта были задержаны. Один из них сейчас находится в медицинском учреждении, его осматривают медики, диагноз уточняется. Второй участник конфликта доставлен в отдел полиции, — пояснили в МВД.
Как уточнили в ведомстве, обращение зарегистрировано, назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Новосибирске в автобусе № 34 произошел конфликт. Один из участников, пассажир Михаил, заявил, что вступился за женщину, которая не смогла расплатиться за проезд картой. В ходе конфликта, по словам Михаила, кондуктор разбил его телефон.