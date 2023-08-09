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СрочноПассажир поругался с кондуктором из-за оплаты
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«Ударил со всей силы по телефону»: сибиряк поругался с кондуктором в автобусе №34 — он вступился за женщину

Все началось с того, что пассажирка не смогла рассчитаться картой

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Инцидент произошел в автобусе №34

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4 августа в Новосибирске в автобусе №34 произошел конфликт. Один из участников, пассажир Михаил, заявил, что вступился за женщину, которая не смогла расплатиться за проезд картой. В ходе конфликта, по словам Михаила, кондуктор разбил его телефон.

По словам Михаила, кондуктор не принял расчёт сибирячки Светланы, которая ехала с внуком, по банковской карте. Мужчина в агрессивной манере попросил её или оплатить проезд наличными, или выйти из автобуса. Женщина отказалась выполнять требования.

— На 34-ом автобусе езжу, как минимум, два раза в неделю. Всегда был безналичный расчёт. Я спросила кондуктора о том, где написано про отсутствие безналичного расчёта. На что молодой человек очень развязно, вызывающе ответил: а где тут написано, что безналичный расчёт есть? В это время автобус уже поехал, — сообщает Светлана.

— Кондуктор начал кричать: гоните деньги, если нет — выходите, — дополняет Михаил.

Светлана даже предложила вызвать полицию.

— Но я же знаю, что он не будет вызывать полицию — он не прав, — вспоминает Светлана.

Михаил наблюдал за конфликтом с самого начала и вступился за женщину.

— Тут он уже набросился на меня. Мне 60 лет, я раза так в три старше его. А он: «Че тебе надо, че ты тут влезаешь?!», — рассказывает Михаил.

По словам пассажира, после того, как он попросил кондуктора обращаться к нему на «вы», тот перешел на мат. Об этом рассказала и Светлана:

— У молодого человека как будто крышу снесло. Он накинулся на Михаила с оскорблениями, говорил: «закрой рот!», обращался на «ты». Много оскорблений было. Михаил решил его сфотографировать, а тот ударил со всей силы по телефону.

— Он так сильно ударил кулаком, что даже разбил телефон. Экран треснул и не реагировал на прикосновения, — сообщает Михаил.

По словам Светланы, каждый раз, проходя мимо Михаила, кондуктор пытался его оскорбить и говорил: «Что ты влез? Я бы сам с этой женщиной разобрался».

После случившегося Михаил обратился в полицию.

— В полиции акцент сделал на телефон. Я считаю, что таких надо наказывать. Как минимум его должны уволить с работы. Стоит и извиниться перед женщинами. И пусть оплачивают телефон, — говорит Михаил.

Директор компании-перевозчика Ольга Полнарева от комментариев отказалась:

— Во-первых, он кондуктор не разбил телефон, во-вторых, я не даю никаких комментариев. Но у человека есть право, если ему что-то разбили, пусть идёт в полицию и пишет заявление на кондуктора.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступало заявление по факту порчи имущества гражданина. Оно зарегистрировано в установленном порядке.

Ранее в Новосибирске произошел конфликт в автобусе №39. Перепалка пассажиров с кондуктором попала на видео.

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