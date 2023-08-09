«Ударил со всей силы по телефону»: сибиряк поругался с кондуктором в автобусе №34 — он вступился за женщину

— Кондуктор начал кричать: гоните деньги, если нет — выходите, — дополняет Михаил.



Светлана даже предложила вызвать полицию.



— Но я же знаю, что он не будет вызывать полицию — он не прав, — вспоминает Светлана.



Михаил наблюдал за конфликтом с самого начала и вступился за женщину.



— Тут он уже набросился на меня. Мне 60 лет, я раза так в три старше его. А он: «Че тебе надо, че ты тут влезаешь?!», — рассказывает Михаил.



По словам пассажира, после того, как он попросил кондуктора обращаться к нему на «вы», тот перешел на мат. Об этом рассказала и Светлана: