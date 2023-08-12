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«Заступился за свою избранницу»: неизвестные выстрелили в мужчину на Нарымской

По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали в больницу

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На место происшествия выезжала скорая помощь

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Ночью с 11 на 12 августа в Новосибирске произошел конфликт на в Железнодорожном районе города. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в результате происшествия неизвестные люди выстрелили из травматического оружия в мужчину, его госпитализировали. Место происшествия попало на видео.

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По информации телеграм-канала, после произошедшего участники конфликта скрылись на автомобиле

Видео: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В сообщении указано, что инцидент произошел около дома №11 на улице Нарымской. Молодой человек якобы заступился за свою девушку.

— У дома №11 на Нарымской этой ночью парень получил выстрелы из травмата в глаз и живот, — указано в сообщении. — Со слов девушки пострадавшего, до них докопались неизвестные люди, и её парень заступился за свою избранницу, вследствие чего и заработал ранения.

По информации телеграм-канала, после произошедшего участники конфликта скрылись на автомобиле. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что уточнят данные.

Накануне в Новосибирске произошла драка между двумя группами людей. В конфликте один из участников потасовки выстрелил из травматического пистолета в оппонента и скрылся.

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