«Заступился за свою избранницу»: неизвестные выстрелили в мужчину на Нарымской

По информации телеграм-канала, после произошедшего участники конфликта скрылись на автомобиле. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что уточнят данные.



Накануне в Новосибирске произошла драка между двумя группами людей. В конфликте один из участников потасовки выстрелил из травматического пистолета в оппонента и скрылся.

