«Заступился за свою избранницу»: неизвестные выстрелили в мужчину на Нарымской

Ночью с 11 на 12 августа в Новосибирске произошел конфликт на в Железнодорожном районе города. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в результате происшествия неизвестные люди выстрелили из травматического оружия в мужчину, его госпитализировали. Место происшествия попало на видео.
В сообщении указано, что инцидент произошел около дома №11 на улице Нарымской. Молодой человек якобы заступился за свою девушку.
— У дома №11 на Нарымской этой ночью парень получил выстрелы из травмата в глаз и живот, — указано в сообщении. — Со слов девушки пострадавшего, до них докопались неизвестные люди, и её парень заступился за свою избранницу, вследствие чего и заработал ранения.
По информации телеграм-канала, после произошедшего участники конфликта скрылись на автомобиле. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что уточнят данные.
Накануне в Новосибирске произошла драка между двумя группами людей. В конфликте один из участников потасовки выстрелил из травматического пистолета в оппонента и скрылся.