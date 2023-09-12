После ссоры достал автомат: мужчина открыл стрельбу в тихом центре Новосибирска

В сети появилось видео со стрельбой из тихого центра Новосибирска: в ролике мужчина сначала ссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках, а затем достал автомат.
На видео, опубликованном в telegram-канале Mash Siberia, видно, как новосибирец выбрасывает из багажника автомобиля вещи, достаёт бумаги и кидает их в лицо женщине с ребёнком, которая стоит рядом. Очевидно, что пара ссорится.
Затем неизвестный обратил внимание на подошедшего к автомобилю мужчине. Он бросился к багажнику достал автомат и двинулся ему навстречу. Передернув затвор, скандалист выстрелил очередью в воздух. По данным автора сообщения, в результате происшествия никто не пострадал.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить подробности инцидента.
Накануне жительница Первомайского района заявила, что ее сосед устроил стрельбу сначала во дворе, а затем в многоквартирном доме.