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После ссоры достал автомат: мужчина открыл стрельбу в тихом центре Новосибирска

Сначала новосибирец выяснял отношения с женщиной, на руках у которой был ребенок

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Стрельба попала в объективы нескольких камер наблюдения

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В сети появилось видео со стрельбой из тихого центра Новосибирска: в ролике мужчина сначала ссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках, а затем достал автомат.

На видео, опубликованном в telegram-канале Mash Siberia, видно, как новосибирец выбрасывает из багажника автомобиля вещи, достаёт бумаги и кидает их в лицо женщине с ребёнком, которая стоит рядом. Очевидно, что пара ссорится.

Затем неизвестный обратил внимание на подошедшего к автомобилю мужчине. Он бросился к багажнику достал автомат и двинулся ему навстречу. Передернув затвор, скандалист выстрелил очередью в воздух. По данным автора сообщения, в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить подробности инцидента.

Накануне жительница Первомайского района заявила, что ее сосед устроил стрельбу сначала во дворе, а затем в многоквартирном доме.

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