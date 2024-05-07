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Политика Выборы президента — 2024 онлайн-трансляция Владимир Путин в пятый раз идет на инаугурацию: онлайн-трансляция

Владимир Путин в пятый раз идет на инаугурацию: онлайн-трансляция

Рассказываем, что происходит на церемонии

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Привет, дорогие друзья! Сегодня в Москве состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Начнется она в полдень по московскому времени, и мы будем вести онлайн-трансляцию с церемонии, в которой покажем и расскажем, что происходит в Большом Кремлевском дворце, куда с самого утра начали прибывать представители политической элиты страны. В конце концов, не каждый год в России происходит инаугурация президента.

Илья Ненко

Главу ЦИК Эллу Памфилову спросили, в который раз она пришла на инаугурацию. В ответ она назвала себя "старым, доисторическим демократическим существом».

Илья Ненко

Такая обстановка сейчас в Малахитовом зале Кремля, через который проходят все гости инаугурации.

Илья Ненко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера уже сегодня.

Илья Ненко

Геннадий Зюганов также поделился своим мнением о будущем кабинета министров. Он считает, что он изменится, «хотя коней на переправе не меняют».

Илья Ненко

На инаугурацию прибыли и некоторые звезды эстрады. Например, Надежда Бабкина и Стас Михайлов.

Илья Ненко

Рамзан Кадыров тоже прибыл в Большой Кремлевский дворец.

Илья Ненко

В честь инаугурации Владимира Путина выпустили марки. Они уже поступили в продажу.

Илья Ненко

Премьер-министр Михаил Мишустин тоже на месте. Он прибыл в Большой Кремлевский дворец в Москве на инаугурацию Путина.

Илья Ненко

Анатолий Вассерман поделился с корреспондентами MSK1.RU своим мнением о вероятных после инаугурации перестановках в правительстве.

Илья Ненко

На церемонию инаугурации приехал и актер Стивен Сигал. Говорит, что с Владимиром Путиным всё будет «зе бест».

Илья Ненко

Действующие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Исключение составляют главы президентского или силового блока: МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Минюста. Их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Илья Ненко

Кроме того, президент обязан предложить новую кандидатуру председателя правительства. По закону это должно произойти в течение двух недель после инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Но де-факто сделать это глава государства может и сразу после церемонии.

Утвержденный кандидат должен будет в течение 14 дней предложить кандидатуры вице-премьеров и глав ведомств. Госдума за неделю рассматривает кандидатуры, и в случае утверждения президент их назначает. Таким образом, основной блок нового состава кабмина должен быть сформирован не позднее 14 июня.

Илья Ненко

Инаугурация длится обычно около часа, но одной ей дело не ограничивается. В этот день также традиционно правительство уходит в отставку. Избранный и вступивший в должность президент по закону должен его распустить и утвердить новое.

Илья Ненко

Кремль уже с утра огражден заборами.

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