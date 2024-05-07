Владимир Путин в пятый раз идет на инаугурацию: онлайн-трансляция

Привет, дорогие друзья! Сегодня в Москве состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Начнется она в полдень по московскому времени, и мы будем вести онлайн-трансляцию с церемонии, в которой покажем и расскажем, что происходит в Большом Кремлевском дворце, куда с самого утра начали прибывать представители политической элиты страны. В конце концов, не каждый год в России происходит инаугурация президента.
Главу ЦИК Эллу Памфилову спросили, в который раз она пришла на инаугурацию. В ответ она назвала себя "старым, доисторическим демократическим существом».
Такая обстановка сейчас в Малахитовом зале Кремля, через который проходят все гости инаугурации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера уже сегодня.
Геннадий Зюганов также поделился своим мнением о будущем кабинета министров. Он считает, что он изменится, «хотя коней на переправе не меняют».
На инаугурацию прибыли и некоторые звезды эстрады. Например, Надежда Бабкина и Стас Михайлов.
Рамзан Кадыров тоже прибыл в Большой Кремлевский дворец.
В честь инаугурации Владимира Путина выпустили марки. Они уже поступили в продажу.
Премьер-министр Михаил Мишустин тоже на месте. Он прибыл в Большой Кремлевский дворец в Москве на инаугурацию Путина.
Анатолий Вассерман поделился с корреспондентами MSK1.RU своим мнением о вероятных после инаугурации перестановках в правительстве.
На церемонию инаугурации приехал и актер Стивен Сигал. Говорит, что с Владимиром Путиным всё будет «зе бест».
Действующие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Исключение составляют главы президентского или силового блока: МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Минюста. Их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
Кроме того, президент обязан предложить новую кандидатуру председателя правительства. По закону это должно произойти в течение двух недель после инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Но де-факто сделать это глава государства может и сразу после церемонии.
Утвержденный кандидат должен будет в течение 14 дней предложить кандидатуры вице-премьеров и глав ведомств. Госдума за неделю рассматривает кандидатуры, и в случае утверждения президент их назначает. Таким образом, основной блок нового состава кабмина должен быть сформирован не позднее 14 июня.
Инаугурация длится обычно около часа, но одной ей дело не ограничивается. В этот день также традиционно правительство уходит в отставку. Избранный и вступивший в должность президент по закону должен его распустить и утвердить новое.
Кремль уже с утра огражден заборами.