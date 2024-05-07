Владимир Путин в пятый раз идет на инаугурацию: онлайн-трансляция

Привет, дорогие друзья! Сегодня в Москве состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Начнется она в полдень по московскому времени, и мы будем вести онлайн-трансляцию с церемонии, в которой покажем и расскажем, что происходит в Большом Кремлевском дворце, куда с самого утра начали прибывать представители политической элиты страны. В конце концов, не каждый год в России происходит инаугурация президента.