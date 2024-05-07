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Происшествия «Образовалась большая яма»: в Новосибирске внедорожник провалился в асфальт — видео

«Образовалась большая яма»: в Новосибирске внедорожник провалился в асфальт — видео

Инцидент произошел на улице Петухова

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20 комментариев
По словам очевидцев, это уже не первый автомобиль, который угодил в эту яму

В Кировском районе Новосибирска внедорожник Toyota Land Cruiser Prado провалился передним колесом в асфальт. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на улице Петухова, 73.

— На Петухова, напротив «Ленты», образовалась большая яма, куда проваливаются автомобили. Никаких действий не предпринимают дорожные службы. Может быть, огласка поможет исправить ситуацию, — написал автор поста.

По словам очевидцев, ранее в эту же яму угодил водитель автомобиля Kia.

Ранее неподалеку от поселка Кольцово фура марки Shacman провалилась двумя колесами в асфальт.

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Яма в асфальте Провалившаяся машина Новосибирск
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