«Образовалась большая яма»: в Новосибирске внедорожник провалился в асфальт — видео

В Кировском районе Новосибирска внедорожник Toyota Land Cruiser Prado провалился передним колесом в асфальт. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на улице Петухова, 73.
— На Петухова, напротив «Ленты», образовалась большая яма, куда проваливаются автомобили. Никаких действий не предпринимают дорожные службы. Может быть, огласка поможет исправить ситуацию, — написал автор поста.
По словам очевидцев, ранее в эту же яму угодил водитель автомобиля Kia.
Ранее неподалеку от поселка Кольцово фура марки Shacman провалилась двумя колесами в асфальт.