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Развлечения Вы только взгляните на этих красавиц! Самые откровенные наряды Met Gala — 2024

Вы только взгляните на этих красавиц! Самые откровенные наряды Met Gala — 2024

Главные сливки шоубиза встретились вместе, чтобы поразить нас своим видом

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От таких красавиц глаз не оторвать!

Вот уже больше 70 лет проходит Met Gala — благотворительный вечер, на котором все главные звезды показывают свои потрясающие наряды. Сегодня это одно из самых крупных модных мероприятий в мире, которое нельзя пропустить, даже если вы не отличите Gucci от Armani, ведь обворожительных красоток в таких нарядах вы вряд ли где еще увидите. А мы вам их покажем.

Начнем с наших красавиц, которые посетили мероприятие — Марии Шараповой и Ирины Шейк.

Мария Шарапова
Ирина Шейк

По нашим красоткам незаметно, но вообще у каждого Met Gala есть тема. В этом году это рассказ Джеймса Грэма «Сад времени». Угадать цветочную тему можно, например, по образу Ники Минаж.

Ники Минаж

Келси Баллерини, Сидни Суини и другие звезды также нарядились в платья, украшенные цветами.

Келси Баллерини
Сидни Суини
Зендея (кстати, это не единственный образ, в котором она появилась на вечере)
Джессика Серфати выигрывает наш приз за самый цветочный наряд

Всеобщее внимание вновь приковала к себе Ким Кардашьян. На прошлом Met Gala звезда изо всех сил пыталась влезть в платье Мэрилин Монро (спойлер: это ей удалось лишь отчасти — звезда порвала знаменитый наряд своими формами).

Проблемный участок платья Ким предусмотрительно прячет за накидкой

В этом году Ким поразила всех своей талией — дама появилась на вечере в экстремально узком корсете. Злые языки даже утверждают, что Кардашьян удалила ребра, чтобы впечатлить собравшихся.

Удалила ли себе Ким ребра ради этого корсета?

Сразу видно, что без операции бы не влезла
Да ну, бред какой-то, сама похудела
Это всё фотошоп

Но главной темой обсуждений в соцсетях стала Ариана Гранде — прямо сейчас певицу обсуждают активнее всего в соцсети Х (бывший Twitter). Ее называют настоящим ангелом.

Ариана Гранде

Не обошлось и без откровенных нарядов: особое внимание привлекла жена Тайки Вайтити Рита Ора — сложно сказать, девушка, скорее, в платье или обнаженная.

Никогда бы не подумал, что на седушку машин раньше вешали платье Риты Оры...

В не менее откровенном платье появилась на вечере и модель Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски

Довольно провокационный наряд оказался и на певице Доджа Кэт — яркий пример того, как платье одновременно может быть откровенным и полностью закрывать тело.

Doja Cat

Впрочем, выделить особенно классный наряд среди участниц сложно — все они выглядят потрясающе, вы только посмотрите.

Жанель Монэ
FKA Twigs
Эль Фаннинг
Александра Даддарио
Джей Ло

У мужчин, как это часто бывает на Met Gala, наряды намного скучнее. Собрали для вас самые интересные.

Бэд Банни
Stray Kids полным составом
Уиздом Кэй
Сын Уилла Смита Джейден вместе с сестрой Уиллоу

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