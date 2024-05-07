Вы только взгляните на этих красавиц! Самые откровенные наряды Met Gala — 2024

Вот уже больше 70 лет проходит Met Gala — благотворительный вечер, на котором все главные звезды показывают свои потрясающие наряды. Сегодня это одно из самых крупных модных мероприятий в мире, которое нельзя пропустить, даже если вы не отличите Gucci от Armani, ведь обворожительных красоток в таких нарядах вы вряд ли где еще увидите. А мы вам их покажем.

