Вы только взгляните на этих красавиц! Самые откровенные наряды Met Gala — 2024

Вот уже больше 70 лет проходит Met Gala — благотворительный вечер, на котором все главные звезды показывают свои потрясающие наряды. Сегодня это одно из самых крупных модных мероприятий в мире, которое нельзя пропустить, даже если вы не отличите Gucci от Armani, ведь обворожительных красоток в таких нарядах вы вряд ли где еще увидите. А мы вам их покажем.
Начнем с наших красавиц, которые посетили мероприятие — Марии Шараповой и Ирины Шейк.
По нашим красоткам незаметно, но вообще у каждого Met Gala есть тема. В этом году это рассказ Джеймса Грэма «Сад времени». Угадать цветочную тему можно, например, по образу Ники Минаж.
Келси Баллерини, Сидни Суини и другие звезды также нарядились в платья, украшенные цветами.
Всеобщее внимание вновь приковала к себе Ким Кардашьян. На прошлом Met Gala звезда изо всех сил пыталась влезть в платье Мэрилин Монро (спойлер: это ей удалось лишь отчасти — звезда порвала знаменитый наряд своими формами).
В этом году Ким поразила всех своей талией — дама появилась на вечере в экстремально узком корсете. Злые языки даже утверждают, что Кардашьян удалила ребра, чтобы впечатлить собравшихся.
Удалила ли себе Ким ребра ради этого корсета?
Но главной темой обсуждений в соцсетях стала Ариана Гранде — прямо сейчас певицу обсуждают активнее всего в соцсети Х (бывший Twitter). Ее называют настоящим ангелом.
Не обошлось и без откровенных нарядов: особое внимание привлекла жена Тайки Вайтити Рита Ора — сложно сказать, девушка, скорее, в платье или обнаженная.
В не менее откровенном платье появилась на вечере и модель Эмили Ратаковски.
Довольно провокационный наряд оказался и на певице Доджа Кэт — яркий пример того, как платье одновременно может быть откровенным и полностью закрывать тело.
Впрочем, выделить особенно классный наряд среди участниц сложно — все они выглядят потрясающе, вы только посмотрите.
У мужчин, как это часто бывает на Met Gala, наряды намного скучнее. Собрали для вас самые интересные.