Новосибирское метро изменит график работы после празднования Дня Победы

Новосибирский метрополитен продлит режим работы на 9 мая до часу ночи 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
— Напоминаем, что в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, работа метрополитена продлена до 1:00 часов, — говорится в сообщении.
В метрополитене отметили, что в День победы на площади Ленина до часу ночи будут открыты оба выхода. На других станциях после полуночи будет работать один из выходов.
Ранее стал известен список улиц, которые перекроют во время парада в Новосибирске. Карта ограничений.