Новосибирское метро изменит график работы после празднования Дня Победы

На всех станциях кроме площади Ленина будет работать только один выход Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский метрополитен продлит режим работы на 9 мая до часу ночи 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.



— Напоминаем, что в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, работа метрополитена продлена до 1:00 часов, — говорится в сообщении.



В метрополитене отметили, что в День победы на площади Ленина до часу ночи будут открыты оба выхода. На других станциях после полуночи будет работать один из выходов.

