Aurus зажмурился. Смотрим обновленную машину, на которой Путин приехал на свою инаугурацию

Обновленный Aurus Senat Источник: Павел Зарубин / Vk.com











В эти минуты проходит инаугурация президента РФ, которая совпадает с первым публичным показом рестайлингового Aurus Senat Limousine. Кремлевский журналист Павел Зарубин опубликовал видео с новинкой на своей странице во «ВКонтакте». Оригинальный Aurus Senat дебютировал ровно шесть лет назад, во время прошлой инаугурации Путина. Сейчас же, как и в случае с самим президентом, обновления лимузина не очень заметны.

Генеральный директор НАМИ Федор Назаров рассказал, что изменения сводятся в основном к внешности: у автомобиля стали уже фары, изменились решетка радиатора, бампер, капот, передние крылья, появились новые колеса. О технических изменениях не сообщается, и, судя по словам Назарова, основная работа свелась к импортозамещению: например, он рассказал, что 90% электроники теперь производится в НАМИ (правда, не уточнив, откуда берутся компоненты: львиная доля полупроводниковых элементов поставляется в Россию из Китая или Тайваня). Глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что обновление платформы запланировано на 2026 год. Заказчиком автомобиля выступает гараж особого назначения (ГОН), поэтому внесение всех изменений согласуется с его руководством и водителями.

Дорестайлинговая версия Aurus Senat Limousine Источник: Aurusmotors.com











Проект «Кортеж» анонсировали еще в 2012 году, когда в администрации президента задумались о необходимости смены «идеологически неверного» бронированного Mercedes-Benz S600 Pullman на продукт росавтопрома. Самого продукта тогда не было, устаревающие ЗИЛы не годились, поэтому разработку поручили институту НАМИ. В результате появилась целая платформа ЕМП для «членовозов». Без западного влияния, кстати, тоже не обошлось: двигатель V8 (598 л. с.) разработала Porsche, но девятиступенчатую коробку передач — российская КАТЕ. Сборка «Аурусов» ведется в Татарстане (Елабуга).



На платформе планировали строить не только «броневики» для госуправленцев, но и автомобили для свободной продажи. С тех пор помимо седана Senat и его растянутой версии Limousine были созданы катафалк Aurus Lafet, микроавтобус Arsenal и внедорожник Komendant.

Несмотря на громадье планов, пока более-менее уверенно можно говорить об использовании «Аурусов» в правительственных кортежах: например, машины видели в Челябинске в момент приезда Путина. Продаются ли они в частные руки? Официальный старт продаж дали еще в 2021 году, а осенью 2022 года анонсировали цену Aurus Komendant в 34 миллиона рублей. Но сколько именно «Аурусов» и кому продается — сказать сложно. Известно лишь, что за 2023 год реализовано 115 Aurus, но доля частных лиц не указывается.

Встречаются объявления о продаже Aurus: за этот новый «Комендант» просят более 50 млн рублей. Его продает Aurus Авилон — официальный представитель бренда Источник: Auto.ru









