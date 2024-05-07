«Зависть — грех, это невеликое жалованье»: читатели НГС поспорили из-за зарплаты директора зоопарка в 200 тысяч

Горожане по-разному отреагировали на размер заработной платы директора зоопарка Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Читатели НГС отреагировали на новость о том, почему директору Новосибирского зоопарка Андрея Шило подняли зарплату в 2023 году. В среднем он получал 214 тысяч рублей. Мы собрали самые интересные комментарии об этом.



Некоторые читатели выразили недовольство тем, что у Андрея Шило высокая зарплата. Например, кто-то писал, что зоопарк превратился в семейный бизнес. Но большинство комментаторов сочли, что такие высказывания — проявление зависти.

— Зависть — грех. Большинство критикующих только тараканов может вырастить, сохранить и демонстрировать. И невеликое это жалованье, с учетом ответственности, — отреагировал на новость пользователь с ником 277245842.

— Новосибирский зоопарк — единственное достопримечательность нашего города, сходить больше некуда. За это 200 тысяч — немного, — считает triboluks.



— У директора зоопарка должна быть высокая зарплата. Это не депутат. Он делает много нужной работы, — высказалась Эфа.



— С каких пор 200 тысяч — это много? — Задает вопрос Гость. — Средняя зарплата айтишников-мидлов без вышки.



— Артистам, чиновникам и депутатам платят большие зарплаты, и никто не возмущается, а директору чуть подняли зарплату — все, в крик, — говорит другой Гость.



— Такой объект за какие-то 200 с небольшим тащить!? Это мало ещё... — высказался Qsy.



— Ну зоопарк-то хоть на вид нормально работает. В отличие от многого другого. Взять хоть дорожное хозяйство... — говорит Гость.



В середине апреля мэрия Новосибирска опубликовала средние зарплаты руководителей предприятий, которые относятся к департаменту транспорта. Самая высокая — 215 тысяч рублей.