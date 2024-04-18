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Город Кто богаче — директор «Гормоста» или ЦУГАЭТ? Мэрия Новосибирска раскрыла зарплаты руководства дорожников

Кто богаче — директор «Гормоста» или ЦУГАЭТ? Мэрия Новосибирска раскрыла зарплаты руководства дорожников

Самая высокая зарплата директора муниципального учреждения — 215 тысяч

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Директор «Гормоста» попал в рейтинге на второе место

Мэрия Новосибирска раскрыла список зарплат директоров, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, связанных с дорожными делами. Документ с данными за 2023 год опубликовали на сайте администрации 18 апреля.

Директором с самой высокой зарплатой стал руководитель МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов — в месяц он получал больше 215 тысяч рублей. На втором месте директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев с зарплатой в 204 тысячи рублей.

Чуть меньше получал в прошлом году директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Валерий Жарков — 178,8 тысяч рублей. Директор МКУ «ЦУГАЭТ» Дмитрий Сеновцов работал за 159,6 тысяч рублей в месяц.

Единственным руководителем муниципального учреждения с зарплатой меньше 100 тысяч рублей стал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, который получал 94,3 тысячи. Начальники ДЭУ №1, 3, 4 и 6 получали в 2023 году от 110 до 156 тысяч рублей.

Самым богатым главным бухгалтером по итогам года стала Светлана Смирнова из МКУ «УДС» — её зарплата составила 186 тысяч рублей. Самый низкий оклад среди муниципальных учреждений оказался у замдиректора МКУ «ДЭУ №3» Владимира Карпова — 75,3 тысячи рублей.

Сегодня НГС писал, что новосибирские работодатели жалеют денег на премии подчинённым — сотрудники согласны трудиться и без них.

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