Новосибирские начальники жалеют деньги на премии работникам — те и так согласны работать

Выплачивать бонусы работодатели чаще готовы раз в квартал Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Новосибирские работодатели не очень любят, либо не располагают средствами, чтобы платить сотрудникам премии. Об этом НГС сообщили аналитики центров Зарплаты.ру и Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).



— Согласно данным исследования, 66% новосибирских руководителей заявили, что их сотрудники готовы работать без премий. Чуть больше половины руководителей (52%) хотели бы платить премии чаще, но для этого у них нет денег. 26% начальников не планируют платить премии подчиненным в ближайшем будущем, — указано в исследовании.



65% начальников из Новосибирска готовы платить премии за выполненную работу, 48% — за желание сотрудника сделать больше, чем от него требуют, и за дополнительную работу. В топ заслуг, достойных премирования, также вошло умение принимать нестандартные решения (35%). Выплачивать бонусы работодатели чаще готовы раз в квартал (35%), реже — раз в месяц (26%).



По мнению руководителей из Новосибирска, чтобы получить премию, специалист должен больше думать о выгоде компании. Руководители готовы поощрять подчиненных за практическую пользу при выполнении задач (82%), а также делиться процентом от приносимой сотрудником прибыли (56%). Размером премий хвастаются только в 35% новосибирских компаний.



При этом, большинство новосибирских руководителей (86%) считают, что их сотрудники готовы работать без премий (66%) или что не важны дополнительные выплаты (20%). Также местные работодатели используют другие способы вознаграждения: софинансируют или оплачивают путевки на отдых (65%); предоставляют акции компании (30%), дарят дорогие аксессуары (22%).



87% работодателей из Новосибирска считают, что внештатные исполнители тоже достойны премий. Больше половины (74%) заказчиков готовы платить вознаграждение фрилансеру, если он принесет реальную пользу. Регулярные премии внештатным исполнителям платят только 13%, начальников, еще половина — лишь периодически. При этом в большинстве (70%) случаев дополнительное вознаграждение внештатникам платят через официальные соглашения и только 22% делают это переводом на карту.



— По закону исполнителям по договору ГПХ нельзя платить премии — это признак трудовых отношений. У ФНС есть список признаков, по которым она может переквалифицировать отношения между бизнесом и исполнителем в трудовые. Один из них — это предоставление социальных гарантий, в том числе премий. Кроме того, премирование — это термин из трудового кодекса. Использование этого слова в документах с исполнителем может стать маячком для налоговой. Но поощрить исполнителей все же можно. Важно делать это за конкретные действия и не называть премиями. Например, чтобы мотивировать исполнителя оказать услуги быстрее, компания может прописать в договоре дополнительное вознаграждение или повышающие коэффициенты за скорость», –– отметил юрист-эксперт Консоль.Про Екатерина Кугаевская.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске не хватает рабочих, а их зарплаты растут. Ценные кадры стараются удержать на производстве.

