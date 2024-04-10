Виновата демографическая яма: в Новосибирске не хватает рабочих, а их зарплаты растут

У сварщиков зарплата в регионе выросла на 26% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области за год выросли зарплатные предложения в сфере производства. Самый высокий рост зафиксировали у инженеров производственно-технического отдела и сварщиков. Об этом НГС сообщили аналитики Зарплаты.ру.



— На рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Демографическая яма 90-х и начала нулевых — это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров. Ситуацию нельзя преодолеть в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе — она с нами надолго, — отметили аналитики Зарплаты.ру.



Специалисты отмечают, что сейчас на рынке заметен дисбаланс. Потребность в кадрах в отраслях, которые связаны с производством и импортозамещением, превышает возможности. По словам аналитиков, зарплаты специалистов на производстве достойно конкурируют с другими сферами, и зачастую выше рынка. Но при этом высокий спрос на них по-прежнему сохраняется, поскольку на рынок не выходит нужное количество молодежи, которая, например, может заменить работников, которые уже на пенсии.



По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 14%. Больше всего зарплаты поднялись у инженеров-конструкторов (+18% или до 62 тысяч рублей), у операторов производственной линии (+17% или до 53 тысяч рублей), токарей (+22% или до 73,5 тысяч рублей), у сварщиков (+26% или до 72,5 тысяч рублей), у мастеров участка (+7% или до 64,5 тысяч рублей), у инженеров ПТО (+30% или до 70 тысяч рублей), у инженеров по качеству (+17% или до 50 тысяч рублей), у начальников производства (+12% или до 76,7 тысяч рублей).



Также в большинстве производственных профессий достаточно высокий порог входа, который требует соответствующего опыта и квалификации. Кроме того, рабочие в гонке за ростом зарплат достаточно часто переходят в другие компании. Работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров.



Востребованность специалистов производственной сферы демонстрируют растущие зарплатные ожидания. Многие соискатели, которые рассматривают производственные вакансии, также увеличили свои запросы по зарплате. По итогам марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше всего средние зарплатные ожидания выросли у операторов производственной линии (+16% или до 53,8 тысяч рублей), у инженеров-конструкторов (+36% или до 70,7 тысяч рублей), у мастеров участка (+25% или до 75 тысяч рублей), у контролеров ОТК (+20% или до 59 тысяч рублей), у токарей (+23% или до 67,1 тысяч рублей).



Ранее НГС писал о том, что Новосибирская область вошла в топ регионов по средней зарплате. Средний показатель в регионе составил 60 тысяч рублей.



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