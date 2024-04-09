Новосибирская область вошла в топ регионов по средней зарплате — сколько предлагают сотрудникам

Средние ожидания по зарплате в регионе — 60 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская область вошла в топ-3 сибирских регионов с самой высокой предлагаемой зарплатой. Об этом сообщили аналитики HH.RU.



В пресс-службе сервиса рассказали, что средняя предлагаемая зарплата в России по итогам марта — 64,1 тысячи рублей, ожидаемая — 63,6 тысячи. В Сибири за прошлый месяц самую высокую зарплату предлагали в Иркутской области — 66,1 тысячи рублей. Следом идет Красноярский край со средним предложением в 64,8 тысячи рублей. Новосибирская область попала на третье место рейтинга, здесь работодатели готовы платить в среднем 60 тысяч рублей.



В Кемеровской области показатель составил 57,7 тысячи рублей, в Омской области — 52,6 тысячи, в Томской — 50,2 тысячи рублей. В Алтайском крае работникам в среднем предлагают заработную плату в 49,7 тысячи рублей.



При этом по уровню ожидаемых зарплат на первое место вышли Красноярский край и Новосибирская область, где работники хотят получать в среднем 60 тысяч рублей, это самый высокий показатель в Сибири. В Иркутской области рассчитывают на зарплату в 58,1 тысячу рублей, в Томской, Омской и Кемеровской областях — 50 тысяч рублей, в Алтайском крае — 46,9 тысяч рублей.



Ранее сервис «Зарплата.ру» опубликовал самые высоко оплачиваемые вакансии в Новосибирске. Читайте, кому предлагали до 200 тысяч рублей.

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