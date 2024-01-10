Официант в баню за 150 тысяч и работа на полярной станции: где новосибирцам предлагают самые высокие зарплаты в январе

Новосибирцам предлагают сотни тысяч рублей за работу химиком и официантом — аналитики Зарплата.ру назвали список самых высокооплачиваемых вакансий в январе. В топ также попали физик-экспериментатор и врач-хирург на полярной станции.
По данным сервиса, в топе оказалась и вакансия водителя на международные перевозки. У кандидата должно быть водительское удостоверение категории СЕ, умение оформлять сопроводительную документацию. В обязанности сотрудника входит своевременная доставка грузов. Зарплата — до 200 тысяч рублей, предоставляется полный соцпакет, есть корпоративная мобильная связь.
До 160 тысяч рублей предлагают зарплату для оператора станков с ЧПУ на Новосибирском заводе им. Коминтерна. Сотрудник будет обрабатывать заготовки на программных станках, для этого он должен иметь среднее специальное образование. Также работодатель обещает частичную оплату аренды жилья иногородним и процентов по ипотечному договору, льготное посещение бассейна и фитнес-клуба, дотацию на питание в столовой.
До 150 тысяч может зарабатывать старший официант в мужском отделении общественной бани. Нужно встречать гостей, руководить официантами, подавать блюда и напитки, контролировать соблюдение работниками правил охраны труда, личной гигиены, внутреннего распорядка и создавать гостеприимную атмосферу в зале. У кандидата должен быть опыт работы в общепите от года, знание программы R-Keeper, опрятность и грамотная речь. Компания обеспечит бесплатное питание, доставку на такси после смены за счет компании.
Физик-экспериментатор в компании, которая занимается научными разработками и разработками программного обеспечения в нефтегазовой отрасли может зарабатывать от 120 тысяч рублей. В числе обязанностей: анализ проблемы и поиск способа решения, планирование и постановка эксперимента, написание научно-технических отчетов, защита проектов, написание грантовых заявок. Возможны непродолжительные командировки. Нужен опыт работы и умение свободно читать специальную литературу на английском языке. Работа в офисе в Академгородке.
Врач-хирург в стационаре Искитимской центральной городской больницы может получать от 110 тысяч рублей. Необходимо высшее образование по специальности «Лечебное дело» и подготовка в интернатуре или ординатуре по специальности «Хирургия». Иногородним сотрудникам предоставляется благоустроенная квартира. На такую же зарплату может рассчитывать механик для работы на дизель-генераторных установках на полярной научной станции НИС «Остров Самойловский». У кандидата должно быть высшее или среднее профессиональное техническое образование и опыт работы с энергогенерирующим оборудованием не менее 5 лет. Работнику обещают проживание на станции в современном комфортном здании и бесплатный проезд к месту отпуска один раз в два года.
Талантливому химику, который хочет создавать новейшие полезные бытовые продукты, готовы платить от 100 тысяч рублей. Работодатель ждет сотрудника с опытом работы на производстве бытовой химии и желанием самостоятельно разрабатывать новые продукты. Первоначально химик должен будет выявить состав таблетки для разведения жидкого мыла, составить технологическую карту для производства и произвести аналогичный продукт.
Зарплату в 90–100 тысяч рублей обещают платить машинисту мостового крана с 4–5 разрядом, опытом работы и наличием удостоверения. У работника будет сменный график по неделям и бесплатный проезд по железной дороге раз в год. Также до 100 тысяч рублей может зарабатывать повар в кафе. Среди требований знание технологии приготовления пищи, европейской кухни, профессионализм, пунктуальность, аккуратность. График работы 2/2 или 3/2, бесплатное питание, вечерний развоз.
С прошлого года спрос на вахтовиков вырос в два раза — сегодня работодатели готовы им платить по 200 тысяч рублей.