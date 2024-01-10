Официант в баню за 150 тысяч и работа на полярной станции: где новосибирцам предлагают самые высокие зарплаты в январе

Врач-хирург в стационаре Искитимской центральной городской больницы может получать от 110 тысяч рублей. Необходимо высшее образование по специальности «Лечебное дело» и подготовка в интернатуре или ординатуре по специальности «Хирургия». Иногородним сотрудникам предоставляется благоустроенная квартира. На такую же зарплату может рассчитывать механик для работы на дизель-генераторных установках на полярной научной станции НИС «Остров Самойловский». У кандидата должно быть высшее или среднее профессиональное техническое образование и опыт работы с энергогенерирующим оборудованием не менее 5 лет. Работнику обещают проживание на станции в современном комфортном здании и бесплатный проезд к месту отпуска один раз в два года.

