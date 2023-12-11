freedom
СЕЙЧАС -33°С
Пробки 5/10
usd 91.64
eur 98.84
СрочноЗарплаты вахтовиков выросли до 200 тысяч рублей
Все новости
Все новости

Пик кадрового голода: в Новосибирской области в два раза вырос спрос на вахтовиков — им готовы платить по 200 тысяч рублей

На вахте специалисты зарабатывают в среднем от 138 до 195 тысяч в месяц

3 080

Вахтовики работают на крупных стройках или месторождениях

Поделиться

Работодатели по всей стране массово ищут вахтовиков для строительства крупных объектов в разных уголках России и не только. Предложение растет постоянно и, кажется, не собирается останавливаться. По сравнению с другими регионам СФО, количество размещенных вакансий особенно выросло для соискателей из Новосибирской области. Зарплаты за работу вахтовым методом предлагают солидные — доход превышает городской в несколько раз и увеличивается. Но кадровый голод индексациями успокоить не получается. Корреспондент НГС попыталась разобраться в причинах дефицита рабочих, поговорила с экспертами, работодателем, самими вахтовиками и изучила вакансии. Подробности — в материале.

«Рынок труда особенно изменился за последний год»

Читатель НГС Валерий работает машинистом экскаватора в сфере добычи россыпного золота. Как объясняет мужчина, число предложений по работе вахтовым методом выросло в несколько раз.

— Спрос очень большой, и большинство мужиков едет для заработка в Якутию, — отметил Валерий.

Другой вахтовик, инженер Александр (имя изменено по просьбе автора), говорит, что рынок сильно изменился за последний год. Инженер связывает это с периодом частичной мобилизации.

— Крупные компании типа «Газпрома», «Роснефти», генподрядчиков, конечно, побежали делать бронь своим сотрудникам, но в первые дни мобилизации многие получили повестки. В эти дни как раз был на вахте, знаю человека, сорвавшегося с работы территориально 100 километров от Нового Уренгоя, так как ему домой принесли повестку. Многие вакансии рабочих специальностей не закрыты, — вспоминает читатель НГС.

Зарплату Александра за последние четыре года индексировали три раза. В итоге она выросла со 110 до 160 тысяч рублей. Последняя индексация была в этом году.

— В целом рабочих рук большая нехватка, особенно в нишах с низкой квалификацией. Уехали многие из Средней Азии. Специальности типа стропальщики, транспортные рабочие просто не закрыты, — отмечает рабочий.

Рост предложений — 94%

Больше всего из регионов СФО число вакансий выросло в Новосибирской и Омской областях

Больше всего из регионов СФО число вакансий выросло в Новосибирской и Омской областях

Поделиться

Как рассказали НГС в пресс-службе hh.ru, в целом по России с января по декабрь 2023 года количество вакансий на вахтовый метод увеличилось на 56% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Больше всего вахтовиков требуется в Республику Башкортостан — 6% от общего объема вакансий. По Сибири топ возглавляет Красноярский край и Иркутская область — по 5% от общего объема вакансий с вахтой. На пятом и шестом местах в общем списке самых «вахтовых» регионов России — Новосибирская и Омская области. На эти регионы приходится по 4% от общего числа вакансий. И на 12-м месте Кузбасс с 3%.

Среди регионов, которые попали в топ-15 по количеству предложений уехать на вахту, у Новосибирской области самый большой рост вакансий. По сравнению с 2022 годом количество предложений в 2023 году выросло на 94%. В Омской области на 88%, в Кузбассе на 82%. Республика Башкортостан «выросла» на 44%.

— Работодатели, которые предлагают вахтовый метод новосибирским соискателям, больше всего нуждаются в данный момент в водителях (18% от всех вакансий с вахтой в регионе), машинистах (13%), сварщиках и инженерах-сметчиках (по 5%). Актуальный диапазон зарплат, которые готовы платить вахтовикам из Новосибирской области, сейчас составляет 137 931195 402 рубля. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата по итогам ноября в регионе составила 50 994 рубля, — отметили в пресс-службе hh.ru.

В Новосибирской области в 2023 году больше 28 тысяч вакансий для работы вахтовым методом

В Новосибирской области в 2023 году больше 28 тысяч вакансий для работы вахтовым методом

Поделиться

С октября по декабрь больше всего вакансий в Новосибирской области предложили компании «Стройтранснефтегаз», «Сибгарант +», ITECO, «Васильевский рудник», «Алроса», ГСП-1, «Эльга», «Селигдар», «Земтек Майнинг» и «Газстройпром».

Сервис hh.ru проводил опрос среди соискателей работы вахтовым метолом. Кандидаты рассказали, что готовы рассматривать вахтовый метод, если он дает зарабатывать в два-три раза больше, чем на работе в городе.

— Среди других важных факторов были названы такие, как организация комфортного проживания и быта на вахте, уверенность в порядочности работодателя, отсутствие работы в своем регионе, успешный опыт вахтовой работы близких друзей или коллег, а также положительные отзывы о вахте от текущих работников, — добавили в пресс-службе.

По данным сервиса Зарплата.ру, по сравнению с октябрем 2022 года в октябре 2023-го число предложений о работе вахтовым методом увеличилось по России в четыре раза.

«Этот дефицит сезонный»

Работодатель рассказывает, что рабочие одалживают вещи у местных жителей, так как такая одежда теплее

Работодатель рассказывает, что рабочие одалживают вещи у местных жителей, так как такая одежда теплее

Поделиться

Владелец строительного бизнеса, новосибирец Максим Лебедев сейчас строит дома в городе Салехард. Работодатель подтвердил, что сейчас, в декабре, в этой сфере особенно заметный кадровый голод — самый его пик.

— Этот дефицит сезонный — мигранты в основном на зиму уезжают на родину и возвращаются к сезону, в апреле — мае. Работать на Севере сложно — мороз, короткий световой день, ну и однообразие. Добавьте сюда, пожалуй, самый главный фактор — проживание. Снять квартиру очень сложно и дорого, остается общежитие. А они тоже бывают разными. От действительно комфортных до железного вагончика в открытом поле, — описывает условия Максим Лебедев.

В первую очередь, как отмечает сибиряк, пик кадрового голода появился в канун Нового года. Мало кто из рабочих хочет встретить праздник на вахте, и на зиму все стараются найти небольшую работу в городах, поближе к семье.

— Уже после праздников, когда у строителей «мертвый» сезон (обычно с января по март), начинают искать работу. Вот здесь вахта оказывается очень неплохим вариантом. Заезжают, как правило, на три месяца минимум, — рассуждает предприниматель.

Сейчас компания Максима Лебедева ведет отделку квартир в многоэтажке. Это считается одной из престижных профессий на вахте, так как работа ведется внутри дома, в тепле. Заработные платы при этом зависят от квалификации работников — от 80 до 250 тысяч рублей. У новосибирского бизнесмена работают люди из разных точек России: Дагестан, Чечня, Сибирь, Краснодар.

Инженер по долгосрочному планированию горных работ Равиль рассказал, что зарплаты на вахтах растут, как и предложения с карьерным ростом.

— Всё зависит от того, в какой компании ты работаешь. Скажу так — такой зарплаты, как на вахтах, в городе мне не предложат, — добавил инженер.

По специальности Равиля предложений в Новосибирске нет. Есть в Искитиме в «Сибирском антраците», но там зарплата в пять раз меньше, чем на вахте. Сейчас новосибирец работает по графику 45 суток работа, 45 отдых. И на межвахте он успевает нормально отдохнуть дома и съездить в путешествие.

В Южную Корею или Якутск


На hh.ru в Новосибирске больше двух тысяч вакансий, которые ищутся по графику «вахтовый метод». Заработная плата варьируется от 80 до 400 тысяч рублей.

Высокую зарплату, например, от 400 тысяч рублей, предлагают заместителю директора в «Стройтранснефтегаз», компании, связанной с «Газпромом».

На руководящих должностях зарплаты очень высокие

На руководящих должностях зарплаты очень высокие

Поделиться

Много предложений есть для водителей категорий С и Е. Зарплаты у них варьируются, но в среднем им предлагают выплаты в 200 тысяч рублей в месяц.

Водителей с правами С/Е ищут в Новосибирской области

Водителей с правами С/Е ищут в Новосибирской области

Поделиться

Большинство должностей — это строители и водители. Но есть и другие предложения: медики, обслуживающий персонал, работники столовых. Компания «Партнеры Красноярск» ищет повара на Чукотку. Зарплату предлагают от 236 до 330 тысяч рублей.

В Новосибирской области есть несколько вакансий поваров на вахту

В Новосибирской области есть несколько вакансий поваров на вахту

Поделиться

Некоторые предложения никак не связаны со стройками

Некоторые предложения никак не связаны со стройками

Поделиться

География предложений тоже обширная. Многим новосибирцам предлагают работать в Якутии. Например, компания ООО «Север-Скан Авто» ищет мастера-приемщика за 200 тысяч рублей. А ООО «ГСП-ГСП» ищет водителя топливозаправщика на зимник на Ямал за 185 тысяч рублей. А ООО «СП ГРУПП» ищет мастера отделочных работ в Чукотский автономный округ за 180 тысяч рублей. Также компания «Ламода» ищет работников в Новосибирской области на склады в Москву. Сборщику заказов предлагают зарплату в 175 тысяч рублей.

На «вахту» можно уехать и за границу

На «вахту» можно уехать и за границу

Поделиться

А вот ИП Гаврилов Алексей Александрович ищет разнорабочих в Южную Корею. Перелет и проживание предлагают за счет работодателя. Рабочие места есть на фабриках и заводах, в сфере строительства, в море и в сфере сельского хозяйства. Даже знание языка здесь не требуется.

На сервисе SuperJob есть предложения по работе на вахту, за которую предлагают 60 тысяч рублей. Компания «Либерти» ищет дорожного рабочего и обещает кормить его и обеспечивать одеждой. Вахта 60 на 30.

Зарплаты могут быть и меньше 100 тысяч рублей

Зарплаты могут быть и меньше 100 тысяч рублей

Поделиться

Руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев говорит, что рост таких вакансий замечен по всей стране. Количество откликов при этом увеличилось в 1,5 раза.

— Такое изменение связано с нехваткой рабочей силы по всей стране. Рекордно низкая безработица на фоне высокого спроса вынуждает работодателей искать сотрудников в других регионах, размещая вахтовые вакансии. Тенденция на их увеличение отмечается еще с ковидных ограничений после отъезда мигрантов. В компаниях, ориентированных на мигрантов, сохранилась нужная инфраструктура, например, общежития, которые могут использоваться для привлечения работников из других регионов, — привел одну из причин Юрий Михеев.

По данным Зарплата.ру, большая часть таких вакансий — это не «работа на Севере» с высокими зарплатами. Чаще всего встречаются вакансии кладовщиков, разнорабочих, монтажников, грузчиков и других специальностей, которые не требуют высокой квалификации. Многие ищут работников на вахту в Подмосковье и регионы европейской части России.

Как добавляет Юрий Михеев, зарплаты в таких вакансиях превышают медианную для профессии. Но часто условия труда сопровождаются 12-часовыми сменами без выходных. И нужно быть внимательным при выборе вакансии — работодатели иногда указывают зарплату за период, который нужно провести на вахте, а не за месяц.

Что еще почитать по теме?

«Нам ни уехать, ни уйти»: сибиряки бастуют из-за задержки зарплаты и невыносимых условий — их наняла новосибирская компания.

«Кадровый голод абсолютно везде»: в России почти пропала безработица — что будет с зарплатами и кого вернут с удаленки.

От звонка до зарплаты: кому и сколько платят на новосибирских производствах — истории трех рабочих.

По теме

НовосибирскВахтаРаботаКадровый голод
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter