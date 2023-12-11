Пик кадрового голода: в Новосибирской области в два раза вырос спрос на вахтовиков — им готовы платить по 200 тысяч рублей

«Рынок труда особенно изменился за последний год»

Читатель НГС Валерий работает машинистом экскаватора в сфере добычи россыпного золота. Как объясняет мужчина, число предложений по работе вахтовым методом выросло в несколько раз.



— Спрос очень большой, и большинство мужиков едет для заработка в Якутию, — отметил Валерий.



Другой вахтовик, инженер Александр (имя изменено по просьбе автора), говорит, что рынок сильно изменился за последний год. Инженер связывает это с периодом частичной мобилизации.



— Крупные компании типа «Газпрома», «Роснефти», генподрядчиков, конечно, побежали делать бронь своим сотрудникам, но в первые дни мобилизации многие получили повестки. В эти дни как раз был на вахте, знаю человека, сорвавшегося с работы территориально 100 километров от Нового Уренгоя, так как ему домой принесли повестку. Многие вакансии рабочих специальностей не закрыты, — вспоминает читатель НГС.

