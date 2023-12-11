Пик кадрового голода: в Новосибирской области в два раза вырос спрос на вахтовиков — им готовы платить по 200 тысяч рублей

Работодатели по всей стране массово ищут вахтовиков для строительства крупных объектов в разных уголках России и не только. Предложение растет постоянно и, кажется, не собирается останавливаться. По сравнению с другими регионам СФО, количество размещенных вакансий особенно выросло для соискателей из Новосибирской области. Зарплаты за работу вахтовым методом предлагают солидные — доход превышает городской в несколько раз и увеличивается. Но кадровый голод индексациями успокоить не получается. Корреспондент НГС попыталась разобраться в причинах дефицита рабочих, поговорила с экспертами, работодателем, самими вахтовиками и изучила вакансии. Подробности — в материале.
«Рынок труда особенно изменился за последний год»
Читатель НГС Валерий работает машинистом экскаватора в сфере добычи россыпного золота. Как объясняет мужчина, число предложений по работе вахтовым методом выросло в несколько раз.
— Спрос очень большой, и большинство мужиков едет для заработка в Якутию, — отметил Валерий.
Другой вахтовик, инженер Александр (имя изменено по просьбе автора), говорит, что рынок сильно изменился за последний год. Инженер связывает это с периодом частичной мобилизации.
— Крупные компании типа «Газпрома», «Роснефти», генподрядчиков, конечно, побежали делать бронь своим сотрудникам, но в первые дни мобилизации многие получили повестки. В эти дни как раз был на вахте, знаю человека, сорвавшегося с работы территориально 100 километров от Нового Уренгоя, так как ему домой принесли повестку. Многие вакансии рабочих специальностей не закрыты, — вспоминает читатель НГС.
Зарплату Александра за последние четыре года индексировали три раза. В итоге она выросла со 110 до 160 тысяч рублей. Последняя индексация была в этом году.
— В целом рабочих рук большая нехватка, особенно в нишах с низкой квалификацией. Уехали многие из Средней Азии. Специальности типа стропальщики, транспортные рабочие просто не закрыты, — отмечает рабочий.
Рост предложений — 94%
Как рассказали НГС в пресс-службе hh.ru, в целом по России с января по декабрь 2023 года количество вакансий на вахтовый метод увеличилось на 56% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Больше всего вахтовиков требуется в Республику Башкортостан — 6% от общего объема вакансий. По Сибири топ возглавляет Красноярский край и Иркутская область — по 5% от общего объема вакансий с вахтой. На пятом и шестом местах в общем списке самых «вахтовых» регионов России — Новосибирская и Омская области. На эти регионы приходится по 4% от общего числа вакансий. И на
Среди регионов, которые попали в топ-15 по количеству предложений уехать на вахту, у Новосибирской области самый большой рост вакансий. По сравнению с 2022 годом количество предложений в 2023 году выросло на 94%. В Омской области на 88%, в Кузбассе на 82%. Республика Башкортостан «выросла» на 44%.
— Работодатели, которые предлагают вахтовый метод новосибирским соискателям, больше всего нуждаются в данный момент в водителях (18% от всех вакансий с вахтой в регионе), машинистах (13%), сварщиках и инженерах-сметчиках (по 5%). Актуальный диапазон зарплат, которые готовы платить вахтовикам из Новосибирской области, сейчас составляет
С октября по декабрь больше всего вакансий в Новосибирской области предложили компании «Стройтранснефтегаз», «Сибгарант +», ITECO, «Васильевский рудник», «Алроса», ГСП-1, «Эльга», «Селигдар», «Земтек Майнинг» и «Газстройпром».
Сервис hh.ru проводил опрос среди соискателей работы вахтовым метолом. Кандидаты рассказали, что готовы рассматривать вахтовый метод, если он дает зарабатывать в два-три раза больше, чем на работе в городе.
— Среди других важных факторов были названы такие, как организация комфортного проживания и быта на вахте, уверенность в порядочности работодателя, отсутствие работы в своем регионе, успешный опыт вахтовой работы близких друзей или коллег, а также положительные отзывы о вахте от текущих работников, — добавили в пресс-службе.
По данным сервиса Зарплата.ру, по сравнению с октябрем 2022 года в октябре
«Этот дефицит сезонный»
Владелец строительного бизнеса, новосибирец Максим Лебедев сейчас строит дома в городе Салехард. Работодатель подтвердил, что сейчас, в декабре, в этой сфере особенно заметный кадровый голод — самый его пик.
— Этот дефицит сезонный — мигранты в основном на зиму уезжают на родину и возвращаются к сезону, в апреле — мае. Работать на Севере сложно — мороз, короткий световой день, ну и однообразие. Добавьте сюда, пожалуй, самый главный фактор — проживание. Снять квартиру очень сложно и дорого, остается общежитие. А они тоже бывают разными. От действительно комфортных до железного вагончика в открытом поле, — описывает условия Максим Лебедев.
В первую очередь, как отмечает сибиряк, пик кадрового голода появился в канун Нового года. Мало кто из рабочих хочет встретить праздник на вахте, и на зиму все стараются найти небольшую работу в городах, поближе к семье.
— Уже после праздников, когда у строителей «мертвый» сезон (обычно с января по март), начинают искать работу. Вот здесь вахта оказывается очень неплохим вариантом. Заезжают, как правило, на три месяца минимум, — рассуждает предприниматель.
Сейчас компания Максима Лебедева ведет отделку квартир в многоэтажке. Это считается одной из престижных профессий на вахте, так как работа ведется внутри дома, в тепле. Заработные платы при этом зависят от квалификации работников — от 80 до 250 тысяч рублей. У новосибирского бизнесмена работают люди из разных точек России: Дагестан, Чечня, Сибирь, Краснодар.
Инженер по долгосрочному планированию горных работ Равиль рассказал, что зарплаты на вахтах растут, как и предложения с карьерным ростом.
— Всё зависит от того, в какой компании ты работаешь. Скажу так — такой зарплаты, как на вахтах, в городе мне не предложат, — добавил инженер.
По специальности Равиля предложений в Новосибирске нет. Есть в Искитиме в «Сибирском антраците», но там зарплата в пять раз меньше, чем на вахте. Сейчас новосибирец работает по графику 45 суток работа, 45 отдых. И на межвахте он успевает нормально отдохнуть дома и съездить в путешествие.
В Южную Корею или Якутск
На hh.ru в Новосибирске больше двух тысяч вакансий, которые ищутся по графику «вахтовый метод». Заработная плата варьируется от 80 до 400 тысяч рублей.
Высокую зарплату, например, от 400 тысяч рублей, предлагают заместителю директора в «Стройтранснефтегаз», компании, связанной с «Газпромом».
Много предложений есть для водителей категорий С и Е. Зарплаты у них варьируются, но в среднем им предлагают выплаты в 200 тысяч рублей в месяц.
Большинство должностей — это строители и водители. Но есть и другие предложения: медики, обслуживающий персонал, работники столовых. Компания «Партнеры Красноярск» ищет повара на Чукотку. Зарплату предлагают от 236 до 330 тысяч рублей.
География предложений тоже обширная. Многим новосибирцам предлагают работать в Якутии. Например, компания ООО «Север-Скан Авто» ищет мастера-приемщика за 200 тысяч рублей. А ООО «ГСП-ГСП» ищет водителя топливозаправщика на зимник на Ямал за 185 тысяч рублей. А ООО «СП ГРУПП» ищет мастера отделочных работ в Чукотский автономный округ за 180 тысяч рублей. Также компания «Ламода» ищет работников в Новосибирской области на склады в Москву. Сборщику заказов предлагают зарплату в 175 тысяч рублей.
А вот ИП Гаврилов Алексей Александрович ищет разнорабочих в Южную Корею. Перелет и проживание предлагают за счет работодателя. Рабочие места есть на фабриках и заводах, в сфере строительства, в море и в сфере сельского хозяйства. Даже знание языка здесь не требуется.
На сервисе SuperJob есть предложения по работе на вахту, за которую предлагают 60 тысяч рублей. Компания «Либерти» ищет дорожного рабочего и обещает кормить его и обеспечивать одеждой. Вахта 60 на 30.
Руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев говорит, что рост таких вакансий замечен по всей стране. Количество откликов при этом увеличилось в 1,5 раза.
— Такое изменение связано с нехваткой рабочей силы по всей стране. Рекордно низкая безработица на фоне высокого спроса вынуждает работодателей искать сотрудников в других регионах, размещая вахтовые вакансии. Тенденция на их увеличение отмечается еще с ковидных ограничений после отъезда мигрантов. В компаниях, ориентированных на мигрантов, сохранилась нужная инфраструктура, например, общежития, которые могут использоваться для привлечения работников из других регионов, — привел одну из причин Юрий Михеев.
По данным Зарплата.ру, большая часть таких вакансий — это не «работа на Севере» с высокими зарплатами. Чаще всего встречаются вакансии кладовщиков, разнорабочих, монтажников, грузчиков и других специальностей, которые не требуют высокой квалификации. Многие ищут работников на вахту в Подмосковье и регионы европейской части России.
Как добавляет Юрий Михеев, зарплаты в таких вакансиях превышают медианную для профессии. Но часто условия труда сопровождаются
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