«Кадровый голод абсолютно везде»: в России почти пропала безработица — что будет с зарплатами и кого вернут с удаленки

Эксперт уверена, что сейчас более выигрышно будут выглядеть работодатели, которые стремятся улучшать качество работы с людьми на всех уровнях, делать ставку на человеческий капитал. Эту стратегию описывают как Up or Out: или компания растет благодаря заботе о людях, или теряет эффективность и в худшем случае покидает рынок.