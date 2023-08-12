«Кадровый голод абсолютно везде»: в России почти пропала безработица — что будет с зарплатами и кого вернут с удаленки

В последние три года прогнозы кадровых аналитиков не успевают за событиями. Но один тренд остается неизменным: кадровый голод, который привел к рекордно низкому уровню безработицы. Аналитики говорят, что сотрудников не хватает почти во всех сферах, а где-то ситуация особенно критичная. Всё это звучит так, будто найти работу сейчас просто всем и можно больше требовать. С одной стороны, это так и есть, с другой — есть нюансы. Разбираемся в тенденциях на кадровом рынке вместе с экспертами.
Кадровый голод — это значит, что можно запросто найти работу?
В 2023 году рынок труда в России вышел на новый виток дефицита кадров. Если проще, плохо было после ковида, в 2021-м (тогда на одну вакансию приходилось 3,7 резюме), сейчас стало еще хуже (3,1 резюме на вакансию). Новосибирская область не выбивается из общей статистики по стране: в среднем на одну вакансию у нас приходится 2,7 резюме, при этом комфортным для рынка труда считаются 4 резюме на одну вакансию, объясняет руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко.
Очевидно, что для многих сейчас не проблема найти или сменить работу. Аналитики замечают, что требования к компетенциям и опыту кандидата становятся гораздо более гибкими, компании уже не так придирчивы и к возрасту, хотя пока это больше в теории, чем на практике. А самые хваткие работодатели сообразили, что проще вложиться в обучение, чем найти готовый идеал. Поэтому один из трендов современного рынка труда — развитие корпоративного обучения, институты наставничества, курсы внутри компании.
Самые желанные
Синие воротнички (так называют рабочий персонал, специалистов в сфере производства) давно ворвались в чат, тренд еще подогрела случившаяся год назад мобилизация.
— Отрасль промышленности в перспективе обещает значительный рост объемов производства, поэтому высокий показатель спроса на новые кадры ожидаем, — объясняет управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.
По данным «Авито Работы», в Новосибирске за год количество вакансий в реальном секторе экономике выросло в 2,5 раза. Сейчас в Новосибирске сильно не хватает токарей, слесарей, электромонтажников, сварщиков. Иногда, чтобы привлечь персонал, работодателям приходится проявлять фантазию. Например, в Искитиме владелец обувного бизнеса обещает своим работникам премию в 3 тысячи рублей тому, кто приведет работать друга.
В ковид мы столкнулись с нехваткой медиков, и дефицит врачей никуда не делся. По данным Hh.ru, сейчас в Новосибирской области в среднем приходится всего 1,1 резюме на вакансию. Перераспределение дефицитных сфер никак не сказывается на айтишниках — у них по-прежнему нехватка кадров.
— Фаза наименьшего дефицита айтишников была где-то от условно начала весны — конца зимы. А теперь мы снова скатились в ситуацию, когда квалифицированных людей не хватает. Промышленность, госсектор, заводы, оборонка — они все находятся в определенной стадии нехватки кадров. Абсолютно всех — и айтишных в том числе, — считает основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов.
Нужны не все
Борьба за кандидатов обострилась до предела, но не за всех работодатели готовы расчехлить мечи.
— Даже в рамках одной сферы бизнеса могут быть разные ситуации: к примеру, в той же ИТ-отрасли специалисты по информационной безопасности в дефиците, при этом найти работу junior-разработчикам будет уже далеко не так просто, и зарплатные ожидания молодых специалистов зачастую выше предложений работодателя, — считает руководитель департамента аналитики «Зарплата.ру» Юрий Михеев. — Если в сфере производства (особенно по рабочим специальностям) наблюдается высокий дефицит соискателей, то, например, в сфере автобизнеса всё несколько сложнее. Уход большей части автопроизводителей и рост цен привели к существенному сокращению предложения вакансий от работодателей не только в сфере автопроизводства и продаж, но и в смежных отраслях, производящих автокомпоненты.
Подобная история не только в автобизнесе — из кадровой моды как будто выходят белые воротнички. В этой сфере даже профицит, замечают аналитики «HeadHunter Сибирь». Сейчас избыточное предложение в сфере искусства, развлечений и массмедиа (16 резюме на одну вакансию, по Новосибирской области — 14,1), в высшем и среднем менеджменте (В России — 14,3, в Новосибирской области — 9,3), в направлении «стратегии, инвестиции, консалтинг» (в России — 13,7, в Новосибирской области — 9,2), маркетинге, рекламе, PR (в России — 9,9, в Новосибирской области — 8,7).
Люди, ау, вы где?
Еще прошлой осенью вакансии в оборонной промышленности закрылись мгновенно, мало того, на заводы выстроились очереди. По данным «Зарплата.ру», отклики в расчете на одну вакансию росли до 300–400%.
Сегодня тренд немного изменился. Работы на заводе много, и рабочим обещают заработки выше средних, на некоторые позиции — больше 100 тысяч. Только найти столько желающих пока не могут.
Эксперты говорят, что тем, у кого нет страха выйти за пределы офиса, сейчас самое время воспользоваться обстоятельствами и сменить профессию, причем остаться в выигрыше по деньгам.
— Можно быстро поменять работу или перейти на другую. Можно смену деятельности осуществить без особой потери в текущих доходах либо просто перейти на новый уровень по зарплате. Кадровый голод абсолютно везде, хоть вы ищите официанта, хоть лесообработчика, хоть маляра, хоть программиста, — продолжает тему кадрового дефицита Антон Дурнецов.
Главное — быть уже спецом или найти возможность и желание быстро переквалифицироваться. По его мнению, в ближайшем будущем ничего не изменится, дефицит будет расти.
— Понятно, что сейчас будут пытаться кого-то обучать, с одной стороны. С другой — будут пробовать притаскивать либо квалифицированные, либо неквалифицированные кадры из-за рубежа. Я думаю, что так или иначе из СНГ у нас будет какой-то приток мигрантов, которые будут здесь работать, — полагает он. — Я уверен, что будет тренд на изменение срока обучения в среднем профессиональном образовании. То есть раньше учили по три года и выдавали человека условно готового. Сейчас планируется, я так подозреваю, два года, чтобы человек быстрее пришел в промышленность.
Удаленка, прощай?
Еще совсем недавно нам казалось, что закроются все офисы и люди одичают, сидя дома на удаленке. Но нет, удаленка остается — просто в другом формате, чтобы сотрудникам не выпадать из поля зрения руководства.
— На текущий момент мы наблюдаем снижение вакансий с возможностью удаленной работы (небольшой рост был только осенью 2022 года). Сейчас такой режим работы актуален прежде всего для специалистов call-центров, продаж, ИТ-сферы, — перечисляет Юрий Михеев. — Для большинства остальных специалистов устроиться на работу с возможностью удаленного режима будет сложнее, чем в период пандемии. Но некоторые компании оставляют возможность работы в гибридном формате: один или два дня в неделю как часть соцпакета.
По мнению Антона Дурнецова, в некоторых случаях на удаленке будет меньше шансов продвинуться по карьерной лестнице.
— Грамотные товарищи [работодатели] поступают таким образом: не заставляют, но тем не менее потихоньку пытаются аккуратно влиять на людей. Хочешь расти и развиваться — окей, приезжай в офис, хотя бы на какой-то гибридный формат, — приводит он пример.
Зарплата и ласковый директор
Безусловно, конкурентная зарплата — движущая сила всех перемещений из одной компании в другую и хороший повод просто поменять работу. По итогам июня медианная зарплата в Новосибирской области составила 62 968 рублей — это на 27% больше, чем в целом по стране
Топ-10 профсфер с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами в Новосибирской области сейчас выглядит так: «Высший и средний менеджмент» (97 077 рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (96 608 рублей), «Рабочий персонал» (88 639 рублей), «Автомобильный бизнес» (83 203 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (77 533 рублей), «Сельское хозяйство» (72 669 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (67 763 рублей), «Добыча сырья» (66 320 рублей), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (66 247 рублей), «Строительство, недвижимость» (66 153 рублей).
— Бизнес растет и развивается, переориентируется на новые рынки, занимает доступные ниши, а значит, компаниям нужны люди. Однако свободных рук на рынке труда нет. Выход — перекупать специалистов: 59% работодателей в качестве решения проблемы дефицита кадров видят рост ФОТ (фонд оплаты труда. — Прим. ред.), — говорит главный эксперт Hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Но в сегодняшних реалиях работодатель не может позволить себе делать ставку только на рост зарплаты, даже если она конкурентная. Приходится менять требования и снижать аппетиты.
— В дефицитных сферах работодатели стали гораздо более гибкими, — делится наблюдениями Юрий Михеев. — Работодатели стали действительно чаще смотреть кандидатов старше 45 лет. На типично мужские профессии всё чаще откликаются женщины. Зарплатные ожидания возрастных кандидатов, согласно нашим исследованиям, растут гораздо быстрее, чем 2–3 года назад.
По мнению Натальи Даниной, возрастные границы для кандидатов расширяются, но это довольно медленный тренд, и пока всё же большинство нанимающих менеджеров по-прежнему ориентируются на молодых соискателей. Хотя, учитывая демографическую ситуацию, есть смысл привлекать соискателей в возрасте 40–50 лет, которые пока есть на рынке труда.
Эксперт уверена, что сейчас более выигрышно будут выглядеть работодатели, которые стремятся улучшать качество работы с людьми на всех уровнях, делать ставку на человеческий капитал. Эту стратегию описывают как Up or Out: или компания растет благодаря заботе о людях, или теряет эффективность и в худшем случае покидает рынок.
Недавно основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, чем отличается московский рынок труда от региональных и почему не уходят профессии, которые уже заменяют машины.