«Кадровый голод абсолютно везде»: в России почти пропала безработица — что будет с зарплатами и кого вернут с удаленки

Кадровый голод — это значит, что можно запросто найти работу?

В 2023 году рынок труда в России вышел на новый виток дефицита кадров. Если проще, плохо было после ковида, в 2021-м (тогда на одну вакансию приходилось 3,7 резюме), сейчас стало еще хуже (3,1 резюме на вакансию). Новосибирская область не выбивается из общей статистики по стране: в среднем на одну вакансию у нас приходится 2,7 резюме, при этом комфортным для рынка труда считаются 4 резюме на одну вакансию, объясняет руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко.

Очевидно, что для многих сейчас не проблема найти или сменить работу. Аналитики замечают, что требования к компетенциям и опыту кандидата становятся гораздо более гибкими, компании уже не так придирчивы и к возрасту, хотя пока это больше в теории, чем на практике. А самые хваткие работодатели сообразили, что проще вложиться в обучение, чем найти готовый идеал. Поэтому один из трендов современного рынка труда — развитие корпоративного обучения, институты наставничества, курсы внутри компании.