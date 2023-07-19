Не хватает кибербезопасников — новосибирские компании назвали самых востребованных айтишников

Новосибирские работодатели назвали специалистов из сферы IT, которых не хватает на рынке труда. Среди них назвали управленцев и тех, кто занимается кибербезопасностью.
Исследование провел сайт «Зарплата.ру». 1200 руководителей из разных российских компаний рассказали, каких IT-специалистов будет сложнее всего нанять в следующие три месяца.
— Самыми «дефицитными» остаются специалисты по кибербезопасности с большим опытом работы, в том числе с опытом руководства, — рассказали в «Зарплате.ру».
В новосибирских компаниях сложилась похожая ситуация. 42% опрошенных считают, что для работы будет не хватать IT-управленцев, 38% — что будет сложно нанять кибербезопасников. 21% предполагают, что возникнут проблемы с сетевыми инженерами, 18% — специалистами по цифровой трансформации, 17% — мобильными разработчиками, 15% — руководителями команды разработки,13% — продакт-менеджерами и 12% — директорами по информационным технологиям.
— Фронтенд- и бэкенд-разработчики будут нужны не так сильно — их назвали 9 и 10% руководителей. Не предвидится в новосибирском бизнесе также дефицита тестировщиков (3%) и специалистов по data science и машинному обучению (по 6%), — пояснили в пресс-службе сервиса.
При этом в 42% компаний, которые участвовали в исследовании, рассказали, что у них нет программы повышения квалификации для IT-специалистов, у 22% — есть. 19% сотрудничают с онлайн-школами, 17% — с вузами, где можно получить дополнительное образование.
Нехватка специалистов в Новосибирске наблюдается и в других сферах. Например, кадров не хватает на некоторых заводах. Специалистам предлагают зарплаты до 150 тысяч рублей, но кандидатов всё равно мало. НГС выяснял, почему так получилось.