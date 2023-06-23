Безработица в России на рекордно низком уровне. Власти говорят, что это хорошо. А на самом деле?

На пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин рассказал о том, что в этом году безработица в стране достигла минимального уровня за всю историю современной России — 3,3%. Исторический минимум обновляется с самого начала года, и власти постоянно говорят об этом как о большом достижении. Уменьшается и количество зарегистрированных безработных — на этой волне Госдума в марте приняла в первом чтении новую версию закона «О занятости населения РФ». По замыслу авторов, этот законопроект должен помочь бороться с безработицей, хотя она и так находится на историческом минимуме. А насколько вообще это полезно для рынка труда? Вместе с экспертами разобрались, в чем плюсы, минусы и подводные камни низкого уровня безработицы.
Что с уровнем безработицы
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, помимо слов об уровне безработицы, рассказал также и о том, сколько россиян вышли из-за черты бедности в прошлом году — это 1,7 миллиона человек. В феврале в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что к концу 2022 года число зарегистрированных безработных составило 564 тысяч человек — на 30% меньше, чем годом ранее (777 тысяч человек). По данным Росстата, в феврале 2020 года безработица составляла 4,6%,
— Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. У нас действительно низкий уровень безработицы, и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго,— говорил министр экономического развития Максим Решетников на форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».
По словам экспертов, есть несколько основных факторов снижения безработицы в России — это демографические проблемы, рост неполной занятости и самозанятости, а также снижение производительности труда. Как отметил президент и основатель компании Superjob Алексей Захаров, в первую очередь низкий уровень безработицы сформировали так называемая демографическая яма
— Таким образом, за 2022 год со всего российского рынка труда либо его «невоенной» части исчезло минимум 1,2–1,3 миллиона потенциальных работников, — оценил научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов.
Перечисленные причины спровоцировали дефицит кадров, который привел к сокращению уровня безработицы. Кроме того, одним из трендов на рынке труда в прошлом году стал рост неполной занятости. По словам Александра Сафонова, перевод сотрудников на неполное рабочее время или в неоплачиваемый отпуск во время кризиса характерен для российского рынка труда. Но в 2022 году этот тренд дополнился еще и резким увеличением количества самозанятых, доход которых значительно ниже средней зарплаты работников организаций.
На сокращение уровня безработицы повлияли также низкая производительность труда и «огромное количество людей, которые занимаются бесполезной работой», отметил Алексей Захаров.
— Там, где по уму надо использовать экскаватор, мы используем сто человек с лопатой до сих пор. Ставка идет на привлечение дешевого труда неквалифицированных мигрантов. У нас до трети производящего населения — мигранты, но этот колодец не бездонный и тоже практически исчерпан. Привлекать в таких количествах невозможно, чтобы постоянно делать такое количество бесполезной работы. В ней заняты десятки, если не сотни тысяч людей, которые вместо этого могли бы делать что-то полезнее, — уверен президент SuperJob.
Низкая безработица — это хорошо или плохо?
В Минтруда заявили, что низкие значения уровня безработицы свидетельствуют о том, что рынок труда постепенно становится «рынком соискателя» и обеспечивает больше возможностей для выбора тем, кто находится в поиске работы.
— На складывающуюся ситуацию влияют как долгосрочные тренды, включая демографические, так и действующие меры поддержки предприятий и рынка труда, — приводит слова ведомства РБК.
Эксперты же, напротив, уверены в том, что исторически низкие показатели безработицы — это тревожный сигнал для рынка труда и работодателей. Международная организация труда в своих рекомендациях предупреждала о том, что низкий уровень безработицы вполне может «маскировать значительный масштаб бедности в стране». Всё дело в том, что если в государстве нет системы поддержки и социальных пособий, то люди не могут позволить себе остаться без работы и пытаются заработать себе на жизнь любыми способами. Главная проблема в таких странах — не уровень безработицы, а недостаток достойных рабочих мест в экономике. В то же время в странах, где социальная защита развита хорошо, а у людей больше сбережений, потерявшие работу сотрудники могут взять паузу, чтобы найти то, что им больше нравится. Поэтому уровень безработицы там может быть выше.
— Мы возвращаемся к ситуации существенного преобладания спроса над предложением. Низкий уровень безработицы в совокупности с дефицитом кадров сдерживают процессы структурной трансформации экономики. Людей либо нет, либо они не стремятся менять работу в сложных внешних обстоятельствах, — убеждена главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
О том, что ситуация на рынке труда еще долго будет ограничивать скорость структурной трансформации российской экономики, еще в апреле говорили в Центробанке. Структурная трансформация — это изменения, которые нужны для того, чтобы экономика работала в условиях международной изоляции. Часть такой трансформации — «обратная индустриализация», то есть запуск новых производств на доступных технологиях, которые обычно менее продвинуты, чем прежние. Для этого требуется больше работников, поэтому безработица становится невысокой — но в конечном счете от этого страдает и экономика, и сами работники.
— Ничего хорошего в этом нет, потому что у работодателей нет выбора. Начиная с 2008 года, каждый год на рынок труда выходит на 100 тысяч молодых людей меньше, чем в прошлом. Это нарастающим итогом идет, количество людей уменьшается. Это тоже влияет на уровень безработицы, — добавил Алексей Захаров.
По прогнозам Натальи Даниной, при отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. Но в дальнейшем показатели безработицы всё же могут немного увеличиться. Это может произойти прежде всего за счет сокращения числа вакансий и возможностей найма новых работников в ситуации неопределенности.
— Но значительного ухудшения ситуации с занятостью не прогнозируется — важным источником доходов остается неформальная занятость, устойчиво занимающая значительную часть российского рынка труда, — отметила Наталья Данина.
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