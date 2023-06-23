Безработица в России на рекордно низком уровне. Власти говорят, что это хорошо. А на самом деле?

— Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. У нас действительно низкий уровень безработицы, и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго,— говорил министр экономического развития Максим Решетников на форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».



По словам экспертов, есть несколько основных факторов снижения безработицы в России — это демографические проблемы, рост неполной занятости и самозанятости, а также снижение производительности труда. Как отметил президент и основатель компании Superjob Алексей Захаров, в первую очередь низкий уровень безработицы сформировали так называемая демографическая яма 1990-х годов, высокая смертность из-за пандемии коронавируса, а также частичная мобилизация и уход на контрактную службу. Профессор Финансовогого университета при правительстве Александр Сафонов уточнил для РБК, что к таким факторам можно отнести также релокацию высококвалифицированных специалистов за рубеж и снижение количества мигрантов.