К чему привели мобилизация, нейросети и удаленка? Основатель SuperJob — о рынке труда в России

— То есть пока можно не бояться, что нейросети нас всех заменят?

— Они никогда нас не заменят, так же, как фотошоп не заменил дизайнеров. Но те из них, кто освоил эту программу, стали больше зарабатывать.

С нейросетями будет то же самое. Пока это всё хайп. Никакого искусственного интеллекта в человеческом понимании не существует и не предвидится. Но работа с большими данными для определенного количества профессий важна и может сильно на них повлиять. Кому-то это поможет, а кто-то будет вынужден уходить из профессии.

Таким же образом 1С повлиял на бухгалтерию. Сидело в офисе триста бухгалтеров, сейчас сидит трое. То же самое будет и со всякими ChatGPT. Просто будет больше профессий, связанных с умением работать с этим инструментарием.

Чем дальше нейросети будут развиваться, тем больше людей будет ими пользоваться и даже не обращать внимания — примерно так же, как мы пользуемся электричеством и не задумываемся о нем.