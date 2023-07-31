«Розовые очки слетели сразу»: многодетный сибиряк заложил квартиру, чтобы шить детскую ортопедическую обувь

— Нормальные люди все уже при деле, — утверждает Алексей. — Кто не при деле, у тех могут быть проблемы с алкоголем, с дисциплиной и так далее. Тяжелый, больной вопрос. Мы столкнулись с тем, что в Новосибирской области не разогретый рынок обувного дела. Если в Ростове, в Махачкале — обувных столицах России — по 500 цехов в городе, куда ни плюнь, попадешь в специалиста, у нас с этим сложно. У нас работа сменная 2 через 2, должны работать 60 человек. У нас до сих пор 30.



Алексей сначала стал искать бывших сотрудников компании, которые могли бы вернуться на производство, но те давно подыскали новые места.



Частично решить проблему мог бы переезд в Новосибирск: и ездить было бы удобнее, и профессионалов в областном центре больше. Но Алексей признается, что пока такие изменения ему не по силам: в Новосибирске дороже аренда, а зарплаты больше. В итоге бизнесмен пришел к выводу, что работников придется учить самому. Теперь на маленькую фабрику берут с нулевым опытом и прямо на месте объясняют, как делать обувь. Сначала показывают каждый из этапов, затем — закрепляют наставника. Насколько кадровый голод силен, можно понять в цехе: на стене висит объявление о том, что работнику, который приведет друга, положена премия в 3 тысячи рублей.

