От звонка до зарплаты: кому и сколько платят на новосибирских производствах — истории трех рабочих

Владимир, работает на ТЭЦ

— Я работаю на предприятии два года. Образование среднее специальное, закончил колледж, пришел с опытом работы в аналогичной должности. Я обходчик турбинного отделения, у меня сменный график работы — в месяц получается 15 смен (есть и дневные с 8 до 20, и ночные — с 20 до 8). Зарабатываю в общей сложности примерно 65–70 тысяч рублей, включая компенсацию за вредность.



Те объявления, что выкладывает компания, — правда. Это оплата труда, ДМС, корпоративные мероприятия. За два года я не успел сильно воспользоваться ДМС. Кроме ДМС сотрудникам дают бесплатные консультации разного вида — от психологических до финансовых.

