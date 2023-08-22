От звонка до зарплаты: кому и сколько платят на новосибирских производствах — истории трех рабочих

«Синие воротнички» сегодня в жестком дефиците, говорят кадровые аналитики. Но и без этого заметно, что кругом реклама, зазывающая приходить работать на заводы и производства. Заманивают заработками в сотню тысяч и шикарным соцпакетом. Особенно охотятся за единичными специалистами — новых не вырастили, потому что много лет не так хорошо платили, а взрослые сотрудники ушли на пенсию. За последние пару лет картина изменилась, и теперь работник на заводе может претендовать на заработок выше среднего. Во всяком случае, в тексте объявления. Мы спросили у троих рабочих разных производств, насколько реальны предложения кадровиков и чем еще, кроме зарплаты, удерживают сотрудников. Некоторые согласились рассказать анонимно, так как «на работе это не приветствуется».
Владимир, работает на ТЭЦ
— Я работаю на предприятии два года. Образование среднее специальное, закончил колледж, пришел с опытом работы в аналогичной должности. Я обходчик турбинного отделения, у меня сменный график работы — в месяц получается 15 смен (есть и дневные с 8 до 20, и ночные — с 20 до 8). Зарабатываю в общей сложности примерно 65–70 тысяч рублей, включая компенсацию за вредность.
Те объявления, что выкладывает компания, — правда. Это оплата труда, ДМС, корпоративные мероприятия. За два года я не успел сильно воспользоваться ДМС. Кроме ДМС сотрудникам дают бесплатные консультации разного вида — от психологических до финансовых.
Много мероприятий, к которым привлекают сотрудников: семейная спортивная спартакиада, соревнования по пожарной безопасности. Был групповой выезд на отдых на Алтай.
Андрей, бывший сотрудник завода им. Кузьмина
— Я работал на заводе им. Кузьмина, отработал в цехе два месяца и уволился. Зарплата у среднего звена (я называю их кабинетными работниками) — 40 тысяч рублей уже на руки. У рабочих в цехах не намного больше. Есть система штрафов, а переработки не оплачивали, хотя за время, которое человек переработал, можно взять отгул.
Зарплата состоит из минимального оклада в 20 с небольшим тысяч рублей, а остальное — премия. Сами понимаете, что нужно из кожи вон вылезти, чтобы тебе ее заплатили полностью. На мой взгляд, именно поэтому на заводе есть текучка кадров, вплоть до того, что уже начали набирать на производство мигрантов.
Средняя зарплата в цехе — 50 тысяч рублей. Предлагали золотые горы, как будто можно и 70, и 80 тысяч зарабатывать легко. Но по факту 50–55 тысяч рублей. Сейчас я сменил род деятельности, работаю автомехаником в салоне, всё устраивает, и зарплата тоже.
По данным hh.ru, сегодня на заводе им. Кузьмина открыто около 20 вакансий. Работникам предлагают заработок от 35 тысяч (специалист по учету готовой продукции) до 90 тысяч рублей (водитель категории Е). Стропальщика готовы взять за 69 тысяч, разнорабочему предлагают 54 тысячи рублей.
Иван, 26 лет, работает на заводе
им. Чкалова
— Работаю около трех лет. Когда закончил колледж, взяли учеником на должность слесаря металлосборочных работ. В первое время зарплата была 25 тысяч, потом выше, выше, и в итоге сейчас, без учета сверхурочных, получается 60–65 тысяч. В среднем у меня выходит 70.
Сейчас я получаю высшее образование, учусь на заочном, продолжаю работать: сборка, отшлифовка, доработка, докатка, сварка, изготовление и ремонт металлоконструкций. Сильно много нельзя рассказывать, оборонное же предприятие.
По поводу сверхурочных: по закону с первого часа по второй оплата должна быть в полтора раза выше, а в последующие — в два. У нас недавно вышло распоряжение, что в два раза увеличивается оплата уже с первого часа дополнительной работы. То есть можно поднять зарплату сверхурочными часами до 80–90 тысяч. Но многое зависит и от должности: у меня оклад 28 тысяч, у токарей, например, 35. Премия неплохая, бывает даже 100–120 процентов, в конце года есть 13-я зарплата (по среднему заработку), если у работника нет косяков и выговоров.
Работаем с 8 до 16:45, с 17:00 уже начинаются сверхурочные. Мы часто остаемся до 18–19, а если есть необходимость, если гособоронзаказ, то могут принудительно оставить и до девяти вечера. Но на сверхурочные, насколько я знаю, никто не жалуется, все довольны. Мой коллега, например, часто берет сверхурочные, иногда работает в выходные и может получить 130 тысяч рублей.
За последние два года зарплата поднялась процентов на 30 точно. Когда мобилизация началась, брали чуть ли не всех подряд. Сейчас подбирают более разборчиво, но по-прежнему есть вакансии. Желающих тоже достаточно, в первые три месяца новичкам платят «ученические» — 45 тысяч рублей, на мой взгляд, для ученика это неплохо.
Средний возраст сотрудников сложно обозначить: есть и пенсионеры, много молодых ребят, особенно после колледжей и вузов. После вузов идут и в цеха, и в отделы, и на руководящие должности. Приходят выпускники НГТУ, аграрного университета, университета водного транспорта, из СГУПСа тоже есть ребята.
Если работник ценный, ему могут даже часть ипотеки оплатить, кому-то компенсируют аренду жилья. Размер компенсации определяет непосредственный руководитель: могут выплатить 5–10 тысяч, иногда и больше. Еще из плюсов — наш буфет, а минус — огромные пробки вокруг завода и отсутствие парковок.
По данным hh.ru, сегодня на заводе
Кадровый голод сейчас чувствуется не только в промышленности и на производстве. Эксперты говорят, что квалифицированных работников не хватает везде, но это не значит, что работу найти просто.