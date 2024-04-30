Женщина потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска

Самолет летел в Кызыл Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пассажирка потеряла сознание на борту самолета авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.



Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Кызыл лайнера в понедельник, 29 апреля. Экипаж доложил, что проблемы со здоровьем возникли у 50-летней пассажирки рейса.



Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столице Тывы. О состоянии пострадавшей не сообщается.

