В Новосибирске наказали матерящегося водителя троллейбуса — он грубо ругался после гонок с автобусом

В Новосибирске водителю троллейбуса, который на прошлой неделе вышел из салона на дорогу и матерился, объявили выговор. Также ему на 50% снизили премию за май. Об этом в ответ на запрос редакции НГС сообщили в пресс-службе мэрии, сославшись на департамент транспорта.
Недавно НГС писал, что свидетельницей случившегося стала одна из пассажирок. То, как матерится водитель троллейбуса, она записала на видео — по ее словам, мужчина стал участником гонок вместе с ехавшим рядом автобусом.
Мэрия Новосибирска, которая отвечает за« Горэлектротранспорт», сообщила следующее:
— В транспортных предприятиях проведены служебные разбирательства. По их результатам водителю троллейбуса №5 объявлен выговор, снижен размер премиальной оплаты труда на 50% за май 2024 года. С водителем автобуса №18, который не покидал рабочее место во время конфликта, проведен внеплановый инструктаж по соблюдению ПДД и должностной инструкции. Со всем водительским составом троллейбусного маршрута №5 и автобусного №18 также был дополнительный инструктаж, — передает пресс-центр администрации.
Маршрут обслуживают сразу два перевозчика. Представительница компании ООО «Магистраль-ТрансАвто» заявила НГС: ей выяснить, кто именно управлял автобусом № 18, о котором идет речь, не удалось. Поэтому сразу со всеми водителями маршрута, которые относятся к организации, была проведена разъяснительная работа.
— Понимаете, там достаточно сложно определить, чей это автобус. Конкретного водителя выяснить не могла. Поэтому провели работу со всеми и предупредили, что если такие инциденты будут повторяться, будем наказывать финансово, — отметила она.
Сотрудница добавила, что по ролику сложно сказать, кто именно мог быть виноват, так как видна не вся ситуация.
НГС также обратился за комментарием в ИП Грицева. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее пассажир в Новосибирске обматерил кондуктора из-за горячей печки — скандал сняли на видео.
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