НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

южн.

 752мм 33%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,92
EUR 98,90
Реклама

СРОЧНО

Что происходит с севшим в поле самолетом

Выбираем лучший бизнес вместе
Взятка холодильником
Что с выпускными
Судьба проектов Терешковой
Делают город круче
Возвращение Rostic`s
Врачи о главных проблемах
Афиша Ночи музеев
Убийство матери при детях
НГС в Telegram
Дороги и транспорт В Новосибирске наказали матерящегося водителя троллейбуса — он грубо ругался после гонок с автобусом

В Новосибирске наказали матерящегося водителя троллейбуса — он грубо ругался после гонок с автобусом

Мужчине, который стал участником конфликта на улице Кирова, объявили выговор

626
2 комментария
Очевидицей конфликта стала пассажирка автобуса №18

В Новосибирске водителю троллейбуса, который на прошлой неделе вышел из салона на дорогу и матерился, объявили выговор. Также ему на 50% снизили премию за май. Об этом в ответ на запрос редакции НГС сообщили в пресс-службе мэрии, сославшись на департамент транспорта.

Недавно НГС писал, что свидетельницей случившегося стала одна из пассажирок. То, как матерится водитель троллейбуса, она записала на видео — по ее словам, мужчина стал участником гонок вместе с ехавшим рядом автобусом.

Видео инцидента

Мэрия Новосибирска, которая отвечает за« Горэлектротранспорт», сообщила следующее:

— В транспортных предприятиях проведены служебные разбирательства. По их результатам водителю троллейбуса №5 объявлен выговор, снижен размер премиальной оплаты труда на 50% за май 2024 года. С водителем автобуса №18, который не покидал рабочее место во время конфликта, проведен внеплановый инструктаж по соблюдению ПДД и должностной инструкции. Со всем водительским составом троллейбусного маршрута №5 и автобусного №18 также был дополнительный инструктаж, — передает пресс-центр администрации.

Маршрут обслуживают сразу два перевозчика. Представительница компании ООО «Магистраль-ТрансАвто» заявила НГС: ей выяснить, кто именно управлял автобусом № 18, о котором идет речь, не удалось. Поэтому сразу со всеми водителями маршрута, которые относятся к организации, была проведена разъяснительная работа.

— Понимаете, там достаточно сложно определить, чей это автобус. Конкретного водителя выяснить не могла. Поэтому провели работу со всеми и предупредили, что если такие инциденты будут повторяться, будем наказывать финансово, — отметила она.

Сотрудница добавила, что по ролику сложно сказать, кто именно мог быть виноват, так как видна не вся ситуация.

НГС также обратился за комментарием в ИП Грицева. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее пассажир в Новосибирске обматерил кондуктора из-за горячей печки — скандал сняли на видео.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Конфликт Новосибирск Троллейбус Автобус Разборки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  29

Сергей ,  38

Влад,  45

Аня,  43

Lika,  44

Людмила,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление