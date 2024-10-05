«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране

О нехватке учителей по всей России Городские порталы пишут часто. Проблема приобрела систематический характер, и с ней в том числе столкнулся наш коллега из 74.RU, известный журналист Артем Краснов. Он считает, что отношение к школьному образованию кое-что говорит о том, к чему нас готовят власти. Приводим его мнение от первого лица.
Сын-девятиклассник стал через день ходить в школу ко второму уроку. Разобрались, оказалось, сетка уроков действительно дырявая. Учителя информатики нет вообще, а математичек было две на весь немаленький микрорайон, но одна перегружена, а вторая собирается в декрет и ушла на больничный, с которого, вероятно, не вернется. Так что математику просто отменили до лучших времен.
Два плюс два у нас теперь неизвестно сколько.
И у меня прям подгорает. Во-первых, это девятый класс и грядущий ОГЭ, во-вторых, после семейного совета сын решил, что будет сдавать математику, информатику и физику, а тут сразу всё не по плану. В-третьих, за последнее время он ощутимо повзрослел, посерьезнел и стал интересоваться разными вещами. И мне бы хотелось поймать эту волну подросткового настроения.
Но школа всё больше напоминает факультатив.
Я уж молчу, что под конец года месяца полтора они пинают балду, так теперь с самого старта нет двух важных предметов. И время, которое они упускают, трудно наверстать, в том числе потому, что всё это разрушает настрой (а с мотивацией у девятиклассников и так бывают проблемы).
Мы нашли онлайн-школу с достаточно серьезным бэкграундом, и сын попытается сдать экзамен. Поглядим, что из этого получится. Очевидный путь заменить учителей репетиторами рассматриваем, но в прошлые годы найти хорошего наставника по математике не удалось, да это и можно понять: всех хороших еще котятами разобрали. В любом случае репетитор — это, скорее, дополнение к школе, чем полная замена.
И я бы даже решил, что это наши частные заморочки — ну не повезло со школой. Но судя по обратной связи читателей, проблема системная, и это только усложняет ситуацию. Где искать недостающего учителя, если недостает всем? Мне только безумные варианты приходят. Выкрасть из соседней школы. Надеть парик на физрука и выпустить на замену. А лучше вообще отрядить школьников на изучение «Википедии» и YouTube, на котором, кстати, есть вполне годные обучающие материалы. А, забыл: у нас же YouTube блокируют, а «Википедия» на очереди.
Скоро только физруки в париках и останутся в качестве источников знаний.
Для меня образование — это лучший индикатор того, что власть нам готовит. Власть может журчать с экранов, как чудно мы заживем после побед и свершений, но мы не заживем. Потому что полуобразованные люди вряд ли доведут до ума термоядерный синтез или решат проблему онкологических заболеваний.
Отношение к образованию выдает истинный настрой властей, потому что ошибки и просчеты тут не видны сразу — они проявятся лет через десять-двадцать.
В начале нулевых я был в Лондоне — первая поездка в Европу. И там я брал интервью у одного физика в Лондонском имперском колледже — это такой довольно крупный вуз в Англии. И пока я ждал его, меня поразили толпы китайских студентов, которые ходили по колледжу небольшими коллективами человек по сто пятьдесят. И вот сейчас, садясь в какой-нибудь великолепный Zeekr, Lixiang или Aito, я порой думаю: может быть, среди тех стаек был человек, который возглавляет сейчас отдел аэродинамики или термостатирования батарей у Geely или Chery. Удачи и ошибки образования так и выглядят: как супермощный электрокар или как «Нива», которую 45 лет реанимируют, дай бог ей дожить до ста.
Тут еще одна тенденция обозначилась: как будто появились сложности с переходом в 10-й класс. Дескать, чего время тратить на высшее образование, айда в колледжи, ПТУ или техникумы, на заводах рук не хватает. Но это еще полбеды, в конце концов, и рабочие нужны. Хуже другой аспект — милитаристский. Численность армии увеличивается, телевизионные вояки непризывного возраста голосят всё громче, а скоро заработает электронный реестр повесток. И тут не надо быть гением, чтобы понять, к чему готовят молодежь околопризывного возраста. И в этой оптике понятно, почему государство не считает дефицит учителей математики проблемой. Пересчитать патроны в калаше в третьем классе научат.
Я самих учителей, кстати, не виню. Зарплаты у них неодинаковые, но в целом смешные даже на фоне того, что они могут заработать репетиторством, не испытывая стресса от педсоветов, субботников, внеклассных мероприятий и общения с родителями. На кой черт им это терпеть за деньги, которые превращают профессию учителя во второсортное занятие? Да, деньги — не главное в жизни. Но всё же необходимое, особенно на фоне инфляции в 111% с 2014 года.
Хотите рецепт решения проблемы? Он уже отработан в другой сфере: платим учителю 1 млн рублей подъемных при заключении контракта со школой и по 200 тысяч рублей ежемесячно ввиду социальной значимости профессии.
Вы скажете: окстись, безумец, это же так дорого. Дорого? Для тех, у кого в школе всё же была математика, это не так и дорого.
Поглядим на бюджет РФ, расходы которого в 2024 году — 36,6 триллиона рублей. Из них 10,7 триллиона — это национальная оборона (29%), и доля распухла за последние годы. При этом есть закрытая часть бюджета, которая также достигла максимума — почти 27%, или около 10 триллионов рублей (секретность этой части неслучайна). Расходы на образование на этом фоне составляют 1,55 миллиарда (4,2%). При этом в российском образовании заняты около 2,5 миллиона педагогов (считайте, целая армия), но их число падает. Не потому ли, что деньги тратятся настолько непропорционально?
Это вопрос приоритетов. И он касается не наших жизней, которые уже перевалили экватор, а тех, что идут на смену.
Этот вопрос касается не телевизионного будущего в розовых цветах, а того, настоящего, которое всё равно наступит и строго спросит: «А ты хорошо учился в школе?»
Мир быстро меняется. IT-технологии можно критиковать, но они уже с нами, и эту лавину не остановить. Полупроводники и процессоры называют новой нефтью, и эта нефть перерабатывается где-то на Тайване. Электромобили в Китае поражают и тиражами выпуска, и уровнем технологий. Ветрогенераторы и солнечные батареи кажутся фантастикой только тем, кто не вынул голову из-под одеяла. И мы, взрослые люди, должны понимать, что в этом безумном мире с искусственным интеллектом и биотехнологиями придется жить нынешним тинейджерам. И расстановка приоритетов страны как будто предлагает им вписать в этом будущее только в роли потребителей или биороботов на низкоквалифицированных работах. Отсутствие образования — это отсутствие жизненного выбора. И что останется? Армейка, сапоги, погоны? Потом еще удивляются, что люди не хотят рожать.
А выгребать, похоже, придется своими силами. Времена не выбирают.