Пассажир в Новосибирске обматерил кондуктора из-за горячей печки — скандал сняли на видео

— Кондуктор спросила: «В чем дело?». На это с криками и матом пассажир ответил, чтобы выключили печку, так как ему жарко. Кондуктор сказала, что не выключит, потому что на улице минусовая температура, а в автобусе не так уж и жарко. Затем мужчина полез в драку с кондуктором, — написано в посте.

