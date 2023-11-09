Пассажир в Новосибирске обматерил кондуктора из-за горячей печки — скандал сняли на видео

В Новосибирске произошел конфликт между пассажиром и кондуктором автобуса. По словам очевидца, причиной послужило то, что мужчине стало жарко в салоне. Об этом пишет «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Очевидец пишет, что мужчина зашел в автобус №64 на улице Богдана Хмельницкого. Он разговаривал по телефону и жаловался на жар от включенной печки. Затем пассажир пошел к водителю и сказал, что хочет с ним пообщаться, но не через дверь. Тогда вступилась кондуктор.
— Кондуктор спросила: «В чем дело?». На это с криками и матом пассажир ответил, чтобы выключили печку, так как ему жарко. Кондуктор сказала, что не выключит, потому что на улице минусовая температура, а в автобусе не так уж и жарко. Затем мужчина полез в драку с кондуктором, — написано в посте.
Очевидец снял на камеру момент спора. В начале ролика мужчина говорит кондуктору: «Я подойду и [ударю тебя] сейчас!». В канале «АСТ-54 Black» в Telegram сообщили, что пассажира оттащили от женщины и выпроводили из салона.
По номерам, указанным на сайтах мэрии и ЦУГАЭТ, НГС пытался дозвониться до двух перевозчиков, которые работают на маршруте №64 — ИП Полнаревой и ИП Грицева.
— Не в курсе вообще. Когда это было? Может быть, не наш автобус, а грицевский, — заявили в диспетчерской ИП Полнаревой.
В диспетчерской ИП Грицева тоже ответили, что «в первый раз слышат» об инциденте.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС рассказали, что к ним не поступало сообщений об инциденте, в том числе из медучреждений. В ведомстве добавили, что те, у кого есть какая-либо информация о конфликте, могут обращаться в полицию, и будет проведена проверка.
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