«Был достаточно агрессивен»: водитель троллейбуса выскочил из салона на разборки — ему не понравились гонки с автобусом

Словесный конфликт произошел на глазах у пассажиров Источник: читательница NGS.RU











8 мая в Новосибирске водитель троллейбуса № 5 вышел на дорогу на улице Кирова и стал материться. Свидетельницей этого стала читательница НГС. По ее словам это произошло после того, как мужчина стал участником гонок вместе с ехавшим рядом автобусом №18.

— Мы ехали и, видимо, на остановке наш 18-й автобус обогнал троллейбус — тот долго стоял, поэтому автобус поехал первым. Потом у них начались гонки. Во всяком случае в автобусе люди возмущались — не знаю, как в троллейбусе. Потому что было страшно <…> В итоге водитель троллейбуса выскочил на очередном светофоре. Был достаточно агрессивен, — уверяет сибирячка.



В ролике, который читательница прислала в редакцию, мужчина в черной футболке грубо ругается.

Видео с места Источник: читательница NGS.RU

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за Горэлетротранспорт т троллейбусы, и обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Автобусный маршрут № 18 обслуживают два перевозчика — по телефонам, указанным на сайте ЦУГАЭТ, НГС связался с обоими из них. Сотрудник ИП Грицева заявил редакции следующее:



— Это не наш автобус. Другой организации.



Представитель компании-перевозчика ООО «Магистраль-ТрансАвто» сказал редакции, что попробует уточнить информацию.



Ранее пассажир в Новосибирске обматерил кондуктора из-за горячей печки — скандал сняли на видео.

