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Политика «99% — это шарлатаны»: Госдума предложила запретить деятельность тарологов

«99% — это шарлатаны»: Госдума предложила запретить деятельность тарологов

Для этого планируют разработать законопроект

753
31 комментарий

В ближайшее время эта деятельность будет признана экстремизмом

В России нужно запретить массовую деятельность тарологов и нумерологов, так как большая часть из них — это шарлатаны. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, они должны получить медицинскую лицензию, если стремятся помогать людям.

— 99% — это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить. Чтобы статья была действенной, ее надо правильно прописать. Если в медицине требуются дополнительные методички, карточки, то хорошо. Если это откровенный развод, это просто мошенничество, — заявил депутат в беседе с НСН.

Он добавил, что таких «специалистов» пока не запретили из-за негатива современной повестки — россиянам это помогает. Однако в ближайшее время всё это будет признано экстремизмом, включая квадроберов, и будет штрафоваться.

— Если кто-то хочет помочь людям, нужно идти учиться медицине или в церковь, а собирать широкую аудиторию по такому поводу — это мошенничество, — отметил Свинцов.

Ранее певец Митя Фомин встретился с экстрасенсами на мистическом шоу. Артист обратился к экстрасенсам, чтобы они помогли принять ему решение по перспективному бизнес-проекту.

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Комментарии
31
fin
27 минут
" 99% — это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить." С-ка, откуда он все знает, и так точно?
styil
15 минут
словно, только гадалки - шарлатаны и только они о своём кармане думают, делая хорошую мину при плохой игре!
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