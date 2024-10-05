«99% — это шарлатаны»: Госдума предложила запретить деятельность тарологов

В ближайшее время эта деятельность будет признана экстремизмом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России нужно запретить массовую деятельность тарологов и нумерологов, так как большая часть из них — это шарлатаны. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, они должны получить медицинскую лицензию, если стремятся помогать людям.

— 99% — это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить. Чтобы статья была действенной, ее надо правильно прописать. Если в медицине требуются дополнительные методички, карточки, то хорошо. Если это откровенный развод, это просто мошенничество, — заявил депутат в беседе с НСН.

Он добавил, что таких «специалистов» пока не запретили из-за негатива современной повестки — россиянам это помогает. Однако в ближайшее время всё это будет признано экстремизмом, включая квадроберов, и будет штрафоваться.

— Если кто-то хочет помочь людям, нужно идти учиться медицине или в церковь, а собирать широкую аудиторию по такому поводу — это мошенничество, — отметил Свинцов.