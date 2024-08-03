«Прекрати внутреннюю борьбу»: Митя Фомин встретился с экстрасенсами на мистическом шоу — что они посоветовали певцу

Фомин родом из Новосибирска Источник: ТНТ











Новосибирский певец Митя Фомин стал героем мистического шоу на ТНТ «Место силы» (16+). Артист обратился к экстрасенсам, чтобы они помогли принять ему решение по перспективному бизнес-проекту, а также разобраться с призраками прошлого.



— Я человек очень приземленный, Фома неверующий, какие-то вещи не принимаю. Но очень верю своим ощущениям. И я допускаю, что мистика вокруг нас существует. Поэтому будет любопытно пообщаться с экстрасенсами, — сказал перед встречей Митя Фомин.



Еще до встречи с певцом экстрасенсы определили, что на встречу к ним придет знаменитый мужчина. Который, по словам участников, раньше был более популярен, чем сейчас.



— Мне кажется, это мужчина, возможно, очень популярный блогер, но личность известная, — сказала ведунья Марэн Новицкая.



— Мне по ощущениям идет, что это мужчина. Ранее человек имел большую популярность и известность, чем сейчас. Для человека важны отношения, любовные в том числе, но для него важна не столько похоть, сколько духовное единение с партнером, — заявил Дмитрий Шепелев.



В итоге экстрасенсы порекомендовали певцу не спешить с началом нового проекта, а посоветовали подождать, ведь могут появиться новые возможности. Что же касается призраков и переживаний из прошлого, то участники шоу попросили проработать все старые ошибки и переживания.



— Вам стоит научиться любить в себе эту неидеальную часть. В каждом из нас есть определенные проценты на какие-то ошибки и неидеальности, — отметала Екатерина Калач.



— Есть конкретный мужчина, который на тебя сильно повлиял в прошлом. Мужчина этот, возможно, говорил, что ты недостаточно хорош, недостаточно сделал. Это такой эмоциональный манипулятор. Совет в этой ситуации — просто прекратить эту внутреннюю борьбу и перестать себе доказывать что-то. Прекрасно примириться с этим человеком, даже если его нет в живых, поговорить с ним, — сказала Марэн Новицкая.



Как отметил Фомин после встречи с экстрасенсами, он готов прислушаться к их советам.

