Израиль ударил ракетами по столице Ливана. Видео мощных взрывов — в них сложно поверить

Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по пригороду столицы Ливана Бейруту. Взрывы были настолько мощные, что жители окрестных районов почувствовали сильную вибрацию, что привело к панике среди населения, пишут ливанские СМИ.
Произошедшее сняли на видео.
До этого официальный представитель израильской армии Авихай Адраи написал в своем аккаунте на платформе «X», что ЦАХАЛ будет наносить удары по «террористическим объектам, связанным с Хезболлой, в районе Бейрута». Он призвал местных эвакуироваться.
— Ради вашей безопасности и безопасности членов вашей семьи вы должны немедленно эвакуироваться, — написал Авихай Адраи.
Он также добавил, что армия Израиля отслеживала запуск около 30 ракет со стороны Ливана. Израильские ПВО смогли перехватить некоторые из них, при этом часть ракет упала, не причинив серьезного ущерба.
В начале октября Иран выпустил по Израилю 400 ракет. Атака пробила «Железный купол».
Израиль начал наступление на «Хезболлу» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.
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