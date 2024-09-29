Стоимость питомца достигает 45 тысяч рублей Источник: Авито/Fortune Leo











В Новосибирске выставили на продажу бенгальского котенка за 45 тысяч рублей. Из-за необычного окраса на спине у детеныша образовался рисунок в виде крыльев — об этом сообщает автор объявления на сайте «Авито».

Указано, что новых владельцев животному ищет питомник бенгальских кошек.

— Предлагаeм шикapную кpаcoтку. Розетка кpупная, чёткая, по cпинкe нeвероятный риcунoк в видe крыльeв, чтo тoже являетcя редкocтью, — сказано в объявлении.

НГС связался с продавцом. Как сообщили корреспонденту в питомнике Fortune Leo, на продаже оказалась кошка, ей всего два месяца. В организации объяснили, почему рисунок на спине питомца считается редкостью.

— Это называется скарабей, или крылья ангела (бабочка). Это особенность генетической линии родителей, — сообщили в организации. — У бенгалов редко это проявляется, либо едва заметно.

Кроме того, у питомца маленькие ушки — такая особенность, по словам продавца, передалась породе от азиатских леопардовых кошек. Глаза котенка в дальнейшем могут окраситься в зеленый цвет.

— Ручная, нежная, и очень мурчать любит, — сообщили в организации.