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Животные Дорогие домашние животные подробности «Шерсть — вельвет»: в Новосибирске продают морщинистых бигропов — за каждого просят 500 тысяч

«Шерсть — вельвет»: в Новосибирске продают морщинистых бигропов — за каждого просят 500 тысяч

Животные обладают дружелюбным характером

1 036
6 комментариев

Щенки морщинистых бульдогов стоят дороже остальных

В Новосибирске продают щенков французского бульдога. Морщинистые хвостики обойдутся не дешево — каждый стоит 500 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

– Французский бульдог. Есть детки российские бигропчики. Шерсть – вельвет. Доставка в любом направлении есть. Цена – 500 тысяч рублей, – указано в объявлении.

На фото представлен маленький щенок серого окраса с морщинами по всему телу.

Французский бульдог бигроп (Big Rope) – редкая и уникальная разновидность французского бульдога. Главная особенность – крупные и выразительные складки кожи на морде и верхней части головы. Имеют дружелюбный характер, преданы своим владельцам. Как правило, стоят дороже обычных французских бульдогов.

Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, чтобы узнать подробности о питомце. На момент публикации сделать этого не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают карманного щеночка за 200 тысяч. Упитанный булли родился в августе 2024 года.

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Комментарии
6
Не горячитесь
38 минут
Проси лям, не скромнячай
Голая правда
45 минут
Хоспади. Смешнючий то какой!
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