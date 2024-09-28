«Шерсть — вельвет»: в Новосибирске продают морщинистых бигропов — за каждого просят 500 тысяч

Щенки морщинистых бульдогов стоят дороже остальных Источник: Avito











В Новосибирске продают щенков французского бульдога. Морщинистые хвостики обойдутся не дешево — каждый стоит 500 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

– Французский бульдог. Есть детки российские бигропчики. Шерсть – вельвет. Доставка в любом направлении есть. Цена – 500 тысяч рублей, – указано в объявлении.

На фото представлен маленький щенок серого окраса с морщинами по всему телу.

Французский бульдог бигроп (Big Rope) – редкая и уникальная разновидность французского бульдога. Главная особенность – крупные и выразительные складки кожи на морде и верхней части головы. Имеют дружелюбный характер, преданы своим владельцам. Как правило, стоят дороже обычных французских бульдогов.

Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, чтобы узнать подробности о питомце. На момент публикации сделать этого не удалось.