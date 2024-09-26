«Шикарный и фантастический»: в Новосибирске продают карманного щеночка за 200 тысяч

У щенка милая внешность и забавный окрас Источник: Avito











В Новосибирске продают щенка американского булли за 200 тысяч рублей. У малыша упитанное тело и милая внешность. Объявление о продаже разместили на сайте Avito.

— Шикарный, фантастический мальчик. Открыт для резерва. Предположительно, покет (существуют четыре зарегистрированных типа породы: стандарт, классик, карманный или покет и XL — прим. ред.). Окрас — голубой триколор. Документы АВКС, — указано на сайте в объявлении.

АВКС документы — официальные документы, которые удостоверяют принадлежность собаки к определенной породе, ее происхождение и важные данные о здоровье. Эти документы выдают после проверки соответствия собаки стандартам породы и обычно включают в себя идентификацию собаки, ее происхождение, регистрационный номер, сертификаты здоровья и перечень достижений.

В объявлении указано, что щенок родился 28 августа 2024 года. Ему нет и месяца. Продавец обещает выслать дополнительные фото и видео заинтересованным покупателям.

Щенок пока совсем маленький Источник: Avito Булли чуть меньше месяца Источник: Avito

На представленных фотографиях щенок выглядит очень мило. Он упитанный и голубоглазый. Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, но на момент публикации узнать подробности о животном не удалось.