«В эту булочку невозможно не влюбиться»: милого щенка корги продают в Новосибирске — за него просят 120 тысяч

Владельцы предоставят полный комплект прививок Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу щенка Вельш-корги. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 120 тысяч рублей.

В объявлении указано, что оба родителя имеют отличные данные. Щенок родился 19 мая этого года. Цвет окраса — бело-коричневый.

— Длинный хвостик, богатая шубка. Прекрасный мальчик. В эту булочку невозможно не влюбиться, — говорится в объявлении.

Оба родителя малыша имеют отличные данные Источник: Avito

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.