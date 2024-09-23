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Животные Дорогие домашние животные «В эту булочку невозможно не влюбиться»: милого щенка корги продают в Новосибирске — за него просят 120 тысяч

«В эту булочку невозможно не влюбиться»: милого щенка корги продают в Новосибирске — за него просят 120 тысяч

Малыш родился в мае этого года

500
3 комментария

Владельцы предоставят полный комплект прививок

В Новосибирске выставили на продажу щенка Вельш-корги. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 120 тысяч рублей.

В объявлении указано, что оба родителя имеют отличные данные. Щенок родился 19 мая этого года. Цвет окраса — бело-коричневый.

— Длинный хвостик, богатая шубка. Прекрасный мальчик. В эту булочку невозможно не влюбиться, — говорится в объявлении.

Оба родителя малыша имеют отличные данные

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске за 90 тысяч рублей выставили потомков собак-гладиаторов.

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Комментарии
4
281039012
14 минут
я зоофилией не страдаю.
Татьяна 53
1 минута
Что дальше с этой "булочкой" делать. Ножки короткие, по нашим грязным улицам будет гулять, вся шубка будет чёрная
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