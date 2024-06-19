«Мощные и элегантные»: в Новосибирске выставили за 90 тысяч потомков собак-гладиаторов

Щенки родились 18 марта 2024 года Источник: youla.ru











В Новосибирске продаются щенки кане-корсо. Продавец утверждает, что они от супер-родителей. Объявление о продаже мальчика и девочки от известных породистых родителей появилось на сайте «Юла».



—Долгожданный помет от супер-родителей. Папа — известный пес из питомника «Империя Скорпиона Цейн», звезда и победитель множества выставок. Мама в начале выставочной карьеры, имеет оценку отлично, снимки на отсутствие дисплазии. Дети все очень корректные, без брака. Отличный костяк, тяжелые, широкие, — указано в объявлении.



Порода собак, один из самых древних представителей группы собак-молоссов, считается, что их предками были собаки-гладиаторы.



Это сильные, выносливые и очень умные собаки. У них врождённый защитный рефлекс, и они разделяют игру и реальную угрозу. Без серьёзной причины или без команды кане-корсо не проявляет агрессии.



Достаточно крупные, крепкие, мощные, элегантные, с ярко выраженной рельефной мускулатурой, крепким костяком и сильными стройными конечностями. Живут кане-корсо 9–12 лет.



Собственница щенков Анна также отметила, что они родились 18 марта 2024 года. У животных есть документы, они вакцинированы. Собак готовы доставить из Новосибирска. Также владелец предлагает полное сопровождение нового хозяина в режиме 24 на 7. За девочку продавец хочет получить 90 тысяч рублей. Цена за мальчика — 70 тысяч рублей. Связаться с продавцом на момент публикации новости корреспонденту НГС не удалось.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают шикарного котенка каракета за 700 тысяч рублей. Он, по словам продавца, очень игривый и любопытный.