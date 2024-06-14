«Получился очень красивый»: в Новосибирске продают котенка каракета — смотрим фото шикарного питомца за 700 тысяч

Элвису еще нет и месяца Источник: предоставлено Юрием











В Новосибирске продают котенка за 700 тысяч рублей. Продавец Юрий утверждает, что это — каракет. Свое объявление мужчина опубликовал на сайте Avito.



Каракеты — это котята, которые родились у каракала и домашней кошки. Существуют гибриды первого и второго поколения.



— Продам котенка редчайшей породы — каракет. Мальчик получился очень красивый. Яркие признаки породы, большие кисточки на ушах. Очень игривый и любопытный, — пишет представитель питомника «Престиж» Юрий.

Котенок родился очень обаятельным Источник: предоставлено Юрием











В объявлении также указано, что у животного есть в наличии все документы. Также собственник готов организовать доставку питомца по России. Котенок выглядит очень милым, у него выразительные глаза и яркий окрас.

На харизматичного Элвиса можно любоваться часами Источник: предоставлено Юрием











Представитель питомника Юрий рассказал редакции НГС, что прекрасного котенка зовут Элвис. Он пока ещё совсем крошка — 15 июня котенку исполнится месяц. Вырастают такие котята до 10–12 килограммов и становятся раза в три больше обычной кошки.

А вы бы купили себе такого красавчика? Да, он чудесный Нет, слишком дорого

В продаже в питомнике есть и другие котята породы каракет. Цены на них начинаются от 300 тысяч рублей.



— Ну остальные все и по цене в два раза ниже. У Элвиса очень яркие признаки породы. Он, когда подрастёт, будет очень похож на своего предка каракала, — объяснил высокую цену Юрий.

В питомнике продаются и другие каракеты, но они гораздо дешевле Элвиса Источник: предоставлено Юрием











Питомник занимается разведением каракетов 8 лет. Порядка 50 котят нашли свой новый дом во Франции, Белоруссии. Звонят и пишут по таким объявлениям редко, говорит Юрий, а еще часто пишут всякий спам и гадости. Но всегда находятся те, кто хочет купить себе такую красоту, уверяет продавец.

В питомнике 8 лет разводят таких котят, как Элвис Источник: предоставлено Юрием











Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают милую бенгальскую кошку Алису за 35 тысяч рублей. Животное очень обаятельное и игривое. На видео кошка забавно играет с водой из-под крана. Еще одного котенка, заявленного как каракета продавали в Новосибирске в марте 2023 года за 200 тысяч рублей.