«Получился очень красивый»: в Новосибирске продают котенка каракета — смотрим фото шикарного питомца за 700 тысяч

В Новосибирске продают котенка за 700 тысяч рублей. Продавец Юрий утверждает, что это — каракет. Свое объявление мужчина опубликовал на сайте Avito.
Каракеты — это котята, которые родились у каракала и домашней кошки. Существуют гибриды первого и второго поколения.
— Продам котенка редчайшей породы — каракет. Мальчик получился очень красивый. Яркие признаки породы, большие кисточки на ушах. Очень игривый и любопытный, — пишет представитель питомника «Престиж» Юрий.
В объявлении также указано, что у животного есть в наличии все документы. Также собственник готов организовать доставку питомца по России. Котенок выглядит очень милым, у него выразительные глаза и яркий окрас.
Представитель питомника Юрий рассказал редакции НГС, что прекрасного котенка зовут Элвис. Он пока ещё совсем крошка — 15 июня котенку исполнится месяц. Вырастают такие котята до 10–12 килограммов и становятся раза в три больше обычной кошки.
А вы бы купили себе такого красавчика?
В продаже в питомнике есть и другие котята породы каракет. Цены на них начинаются от 300 тысяч рублей.
— Ну остальные все и по цене в два раза ниже. У Элвиса очень яркие признаки породы. Он, когда подрастёт, будет очень похож на своего предка каракала, — объяснил высокую цену Юрий.
Питомник занимается разведением каракетов 8 лет. Порядка 50 котят нашли свой новый дом во Франции, Белоруссии. Звонят и пишут по таким объявлениям редко, говорит Юрий, а еще часто пишут всякий спам и гадости. Но всегда находятся те, кто хочет купить себе такую красоту, уверяет продавец.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают милую бенгальскую кошку Алису за 35 тысяч рублей. Животное очень обаятельное и игривое. На видео кошка забавно играет с водой из-под крана. Еще одного котенка, заявленного как каракета продавали в Новосибирске в марте 2023 года за 200 тысяч рублей.
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