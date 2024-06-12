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Животные подробности «Для любителей грации снежного барса»: в Новосибирске продают шикарную бенгальскую кошку оттенка «холодное золото»

«Для любителей грации снежного барса»: в Новосибирске продают шикарную бенгальскую кошку оттенка «холодное золото»

Судя по фото, это очень обаятельный и кокетливый зверь

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1 комментарий
У кошки очень выразительные глаза

В Новосибирске продают бенгальскую кошку Алису редкого окраса «Холодное золото». По словам владельцев питомника, кошка очень ласковая, а еще ее уже окрестили настоящим бриллиантом. Объявление разместили на сайте НГС.

— Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка. В нашем питомнике есть настоящий бриллиант бенгальской породы необычного оттенка Cold Gold (холодное золото) для любителей грации снежного барса. Активная, забавная, яркая, очень ласковая малышка. Тесты родителей чистые, зарегистрированы по системе WCF (всемирная федерация кошек — прим. ред), хорошая чистая родословная и дипломированные родители с отличными оценками, полный пакет прививок, к лотку приучена, — сообщила представитель питомника бенгальской породы Bengalkittennursery.

Животное согласны отдать только в любящую семью

За кошку просят 35 тысяч рублей. Основное условие — животное будет элитным любимцем в любящей семье. Сейчас кошке Алисе 1,5 месяцев - она родилась

— Очень много видео этой красавицы. Можно подъехать к нам в Академгородок и познакомиться с девочкой, — сообщила НГС Елена.

Цены на бенгальских котят в Новосибирске начинаются от 2500 рублей до 50 тысяч рублей в зависимости от окраса, наличия или отсутствия документов, титулованности родителей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают британца за 300 тысяч рублей. Малышу сейчас 10 месяцев.

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