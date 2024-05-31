«У малыша отличная генетика»: британского золотистого котенка продают за 300 тысяч рублей

В Новосибирской области выставили на продажу британского котенка за 300 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
Как говорится в объявлении, малыш родился 28 августа 2023 года. Цвет окраса — лилово-золотой. Как отмечает продавец, котенок с детства приучен к туалету.
— Предлагаю в любимцы породистого британского мальчика. Отец и мать с отличными данными, так что у малыша отличная генетика, — говорится в объявлении.
Продавец отмечает, что котенок находится в селе Марусино Новосибирского района. В объявлении указано, что возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу кота инопланетной внешности. За него просят 80 тысяч рублей.