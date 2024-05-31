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Золотистого котенка выставили за 300 тысяч

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Животные «У малыша отличная генетика»: британского золотистого котенка продают за 300 тысяч рублей

«У малыша отличная генетика»: британского золотистого котенка продают за 300 тысяч рублей

Малышу сейчас 10 месяцев

798
12 комментариев
Котенок находится в селе Марусино

В Новосибирской области выставили на продажу британского котенка за 300 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

Как говорится в объявлении, малыш родился 28 августа 2023 года. Цвет окраса — лилово-золотой. Как отмечает продавец, котенок с детства приучен к туалету.

— Предлагаю в любимцы породистого британского мальчика. Отец и мать с отличными данными, так что у малыша отличная генетика, — говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что котенок находится в селе Марусино Новосибирского района. В объявлении указано, что возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу кота инопланетной внешности. За него просят 80 тысяч рублей.

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