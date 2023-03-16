Сибиряк продает кота за 200 тысяч рублей — он заявляет, что это каракет

В Новосибирске продают кота за 200 тысяч рублей. Владелец животного в объявлении заявляет, что это каракет поколения F2.



— Продам кота, порода каракет, второе поколение (Ф2), 11 месяцев, 8,5 кг , не агрессивный, можно в семью с детьми. С другими животными не контактировал, пакет документов в наличии, вышлю по дополнительному запросу, — написал автор объявления.