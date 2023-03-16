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Сибиряк продает кота за 200 тысяч рублей — он заявляет, что это каракет

Владелец животного отказался отвечать на вопросы

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Владелец объясняет, что коту 11 месяцев и он весит 8,5 килограмма

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В Новосибирске продают кота за 200 тысяч рублей. Владелец животного в объявлении заявляет, что это каракет поколения F2.

— Продам кота, порода каракет, второе поколение (Ф2), 11 месяцев, 8,5 кг, не агрессивный, можно в семью с детьми. С другими животными не контактировал, пакет документов в наличии, вышлю по дополнительному запросу, — написал автор объявления.

Каракеты — это котята, которые родились у каракала и домашней кошки. Существуют гибриды первого и второго поколения.

Владелец животного сначала ответил корреспонденту НГС, что посоветуется с женой, а затем отказался беседовать и предоставлять документы на кота.

Цена каракета — 200 тысяч рублей

Цена каракета — 200 тысяч рублей

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На вопрос, не связан ли отказ с тем, что это не каракет, собеседник ответил: «Всего доброго!»

В Новосибирской области породистый мейн-кун по кличке Шерхан оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале. Сейчас он ищет семью.

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