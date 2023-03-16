Сибиряк продает кота за 200 тысяч рублей — он заявляет, что это каракет

В Новосибирске продают кота за 200 тысяч рублей. Владелец животного в объявлении заявляет, что это каракет поколения F2.
— Продам кота, порода каракет, второе поколение (Ф2), 11 месяцев,
Каракеты — это котята, которые родились у каракала и домашней кошки. Существуют гибриды первого и второго поколения.
Владелец животного сначала ответил корреспонденту НГС, что посоветуется с женой, а затем отказался беседовать и предоставлять документы на кота.
На вопрос, не связан ли отказ с тем, что это не каракет, собеседник ответил: «Всего доброго!»
В Новосибирской области породистый мейн-кун по кличке Шерхан оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале. Сейчас он ищет семью.