В Турции столкнулись два автобуса, пострадали российские туристы: новости 5 октября

Автобусы столкнулись на трассе, соединяющей Анталью и Аланью Источник: Iha.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 октября.

В Алтайском крае прорыв дамбы уничтожил дорогу

Прорыв дамбы в Алтайском крае уничтожил дорогу, соединяющую село Шелаболиха, сообщил глава района Александр Шушунов в своем телеграмм-канале. Из-за дождливого лета она не выдержала накопившегося объема, и вода из Зеркальных озер вышла в русло реки. Очевидцы сняли последствия прорыва на видео.

1 из 3 Источник: официальный канал главы Шелаболихинского района Александра Николаевича Шушунова

Усилия по укреплению дамбы не помогли. На месте работают все необходимые службы, ситуацию контролирует правительство Алтайского края, ведутся работы по оценке ущерба и разрабатываются меры по скорейшей ликвидации прорыва.

Дамба, сдерживала воду Зеркальных озер Источник: «Инцидент Барнаул»

Вода вышла в русло реки, которая разделяет село. При этом в администрации отметили, что ЧП не затронуло трассу и остальные дороги. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Угрозы инфраструктуре нет.

Источник: Администрация Шелаболихинского района

Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

В результате ДТП с туристическими автобусами на трассе, соединяющей Анталью и Аланью, пострадали 12 человек. Об аварии рассказало турецкое издание IHA, не уточняя гражданства пострадавших.

Источник: Iha.com











По данным издания, один автобус врезался в другой, остановившийся у обочины, чтобы высадить туристов у отеля. Несмотря на жуткие кадры с раскуроченными автобусами и разбитыми стеклами, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Подробности прояснила российская Ассоциация туроператоров: по ее информации, оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана, и это клиенты одного туроператора. По его информации, из пострадавших — двое россиян.

— Пострадавшие россияне были застрахованы, им была оказана помощь на месте, затем они были доставлены в медицинские учреждения для дополнительного обследования, — говорится в сообщении АТОР. — Туристы в автобусах, вовлеченных в ДТП, отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования, уже отдыхают в своих отелях.

В Госдуме готовят законопроект о запрете квадроберства

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадроберства в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию», рассказала зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что ребенок с кошачьими ушами и хвостом является не преступником, а «жертвой пропаганды». Отвечать за его поведение должны не родители, а те, кто пропагандирует и популяризирует квадробику.

— Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд, — подчеркнула Лантратова.

Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию. Теперь она Ким, рассказала бизнесвумен в своем телеграм-канале.

Источник: Татьяна Ким / Telegram











— Ким — теперь и официально, — написала Татьяна под фото.

На Ставрополье задержали военного блогера, ушедшего на СВО из-под ареста

В Новопавловске в Ставропольском крае задержали военного блогера под ником Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко). Его доставили в полицию.

Источник: Z13_Separ / T.me

О произошедшем рассказали в телеграм-канале блогера. Сообщается, что Егора задержали, когда он приехал из зоны боевых действий.

— Вернулся в отпуск домой, после чего его задержали, так как на нем был до СВО розыск, — написали в телеграм-канале.

В Саратовской области дети отравились неизвестным веществом

В городе Вольске Саратовской области отравились четверо детей. Их госпитализировали, в произошедшем разбирается полиция.

По информации телеграм-канала Shot, пострадали два брата, 5 и 9 лет, их семилетняя сестра и 13-летняя девочка из другой семьи. В день происшествия семья с тремя детьми пришла в гости к своим друзьям в селе Барановка, дети начали играть и очень громко шуметь.

По данным телеграм-канала, сейчас есть несколько возможных причин отравления. По одной из версий, кто-то из взрослых дал детям успокоительное, чтобы они перестали шуметь. Также пострадавшие, возможно, отравились препаратами от кашля.

— В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, — сообщили в местной полиции.

В Москве задержали двух адвокатов — их подозревают в получении взятки свыше 30 миллионов рублей

Силовики задержали в Москве двух адвокатов по подозрению в получении взятки на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката, Ушкалов и Шевцов, с которыми проводятся следственные действия, — сказал собеседник агентства.