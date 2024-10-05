НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

ясная погода, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 756мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Боец ЧВК «Вагнер» избил жительницу Новосибирска до состояния комы

Лучшие учителя Новосибирска
Лайфхаки для уютного дома
Сверхдоходы у курьеров
Родители о школьных чатах
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Стиль и красота И мини, и миди, и макси: стилист назвала главные тренды юбок в сезоне осень-зима

И мини, и миди, и макси: стилист назвала главные тренды юбок в сезоне осень-зима

С чем носить модные модели

412
9 комментариев

Мода дает большой выбор юбок на холодный сезон

Стилист Ольга Гарина рассказала 76.RU, какие юбки будут в тренде осенью-зимой 2024/2025 года.

— Большая часть дам отказывают себе в удовольствии носить юбки в холодное время года. Понятно, что в брюках удобно, практично и не холодно. Но где же женственность? Доказано, что те, кто носит платья и юбки, получают больше комплиментов и знаков внимания, — говорит эксперт.

Итак, если даже в холодное время года вы хотите оставаться женственной и утонченной, не отказывайтесь от юбок. Тем более что современная мода дает широкую возможность выбора — в тренде как смелое мини, так и сдержанные миди и макси. А также большое разнообразие фасонов и тканей.

Макси

В этом сезоне, как и в прошлом, на пике популярности юбки-макси прямого кроя, А-силуэта, юбки-баллоны. Их шьют из экокожи, замши, трикотажа, сатина.

— Одни считают, что юбки-макси не практичны — ими только пол подметать. У других существует предубеждение, что в длинных юбках ходят только бабушки. Но это не так. Если вы до сих пор так считаете, ваши взгляды сильно устарели, — отмечает Ольга Гарина.

При этом стилист предупреждает, что к макси-юбкам стоит аккуратно подбирать верхнюю одежду. Лучше всего к ним подходят укороченные варианты: полупальто, косухи, бомберы, куртки.

Макси-юбки на пике популярности

Миди

Миди также в моде. Это юбки длиной до середины икры прямого кроя, А-силуэта, плиссе. Актуальные ткани — фатин, экокожа и трикотаж.

— Такие юбки подходят к любой верхней одежде, как укороченной, так и к пальто, плащам, шубам такой же длины, как юбка. Страшный сон — когда юбка и верхняя одежда диссонируют, то есть юбка выглядывает из-под пальто на 30 сантиметров и более. Выбирайте верхнюю одежду к юбкам так, чтобы разница была не более семи сантиметров, — советует стилист.

Миди — удобный фасон

Мини

Мини-юбки также актуальны. Здесь трендовые фасоны — баллоны, А-силуэт.

— Носите мини-юбки с плотными колготками, можно цветными, — советует Ольга Гарина.

Мини тоже в моде

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
43 минуты
Я без трусов всю жизнь. Неудобное приспособление.
Гость
42 минуты
АК! Где продают шапку с вырезом для рагов?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,55

Марина,48

johngalt,41

Анастасия,31

Pаvel,36

Alex,48

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление