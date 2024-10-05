И мини, и миди, и макси: стилист назвала главные тренды юбок в сезоне осень-зима

Мода дает большой выбор юбок на холодный сезон Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Стилист Ольга Гарина рассказала 76.RU, какие юбки будут в тренде осенью-зимой 2024/2025 года.

— Большая часть дам отказывают себе в удовольствии носить юбки в холодное время года. Понятно, что в брюках удобно, практично и не холодно. Но где же женственность? Доказано, что те, кто носит платья и юбки, получают больше комплиментов и знаков внимания, — говорит эксперт.

Итак, если даже в холодное время года вы хотите оставаться женственной и утонченной, не отказывайтесь от юбок. Тем более что современная мода дает широкую возможность выбора — в тренде как смелое мини, так и сдержанные миди и макси. А также большое разнообразие фасонов и тканей.

Макси

В этом сезоне, как и в прошлом, на пике популярности юбки-макси прямого кроя, А-силуэта, юбки-баллоны. Их шьют из экокожи, замши, трикотажа, сатина.

— Одни считают, что юбки-макси не практичны — ими только пол подметать. У других существует предубеждение, что в длинных юбках ходят только бабушки. Но это не так. Если вы до сих пор так считаете, ваши взгляды сильно устарели, — отмечает Ольга Гарина.

При этом стилист предупреждает, что к макси-юбкам стоит аккуратно подбирать верхнюю одежду. Лучше всего к ним подходят укороченные варианты: полупальто, косухи, бомберы, куртки.

Макси-юбки на пике популярности Источник: Полина Авдошина











Миди

Миди также в моде. Это юбки длиной до середины икры прямого кроя, А-силуэта, плиссе. Актуальные ткани — фатин, экокожа и трикотаж.

— Такие юбки подходят к любой верхней одежде, как укороченной, так и к пальто, плащам, шубам такой же длины, как юбка. Страшный сон — когда юбка и верхняя одежда диссонируют, то есть юбка выглядывает из-под пальто на 30 сантиметров и более. Выбирайте верхнюю одежду к юбкам так, чтобы разница была не более семи сантиметров, — советует стилист.

Миди — удобный фасон Источник: Полина Авдошина











Мини

Мини-юбки также актуальны. Здесь трендовые фасоны — баллоны, А-силуэт.

— Носите мини-юбки с плотными колготками, можно цветными, — советует Ольга Гарина.